Alerta meteorológica en la Patagonia: hasta 70 mm de lluvia y fuertes nevadas

El SMN advirtió que se espera un marcado descenso de la temperatura en pleno inicio de la primavera.

Alerta meteorológica en la Patagonia: hasta 70 mm de lluvia y 20 cm de nieve.

Con el inicio de la primavera la inestabilidad sigue estando presente en gran parte del país. La Patagonia vuelve a quedar bajo un escenario de tiempo inestable y precipitaciones, con advertencias meteorológicas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo emitió en las últimas horas una serie de alertas amarillas por lluvias y nevadas , y advirtió sobre importantes precipitaciones que podrían complicar a la población.

Las condiciones forman parte del avance de un sistema frontal que afecta al sur del país y que tendrá especial incidencia en las zonas cordilleranas. El SMN mantiene el seguimiento de la situación que podría generar complicaciones.

Alerta por intensas lluvias: a qué zonas afectará

El SMN indicó que rige una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad, con acumulados que podrían ubicarse entre 10 y 20 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera puntual.

La situación tendrá mayor incidencia durante la segunda parte de la jornada y se extenderá hacia los próximos días. En las zonas de mayor altura, además, no se descarta que las precipitaciones puedan presentarse de manera mezclada con nieve debido a las bajas temperaturas.

La alerta afectará a Neuquén, Río Negro y Chubut, principalmente a sectores de la zona cordillerana.

Alerta naranja por lluvias

En tanto, en Río Negro, Chubut y Neuquén la alerta se elevó a naranja por la noche del miércoles, cuando se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera local. No se descarta la posibilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más altas.

Alerta por fuertes nevadas

El escenario cambia hacia el sur de la Patagonia. En Santa Cruz, el SMN emitió una alerta por nevadas, con mayor incidencia en sectores del oeste y zonas próximas a la cordillera.

En los sectores alcanzados se esperan precipitaciones de nieve de variada intensidad. En las áreas de mayor altura, las acumulaciones pueden generar dificultades para circular y reducir considerablemente la visibilidad.

El fenómeno también puede estar acompañado por bajas temperaturas y condiciones adversas sobre rutas y caminos, por lo que se recomienda consultar el estado de transitabilidad antes de emprender viajes hacia las zonas afectadas.

El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, con los mayores valores en las zonas cordilleranas.

Qué recomienda el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional establece que la alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Ante este tipo de advertencias, recomienda mantenerse informado y tomar las precauciones necesarias.

Para quienes deban circular por las zonas afectadas, especialmente en sectores cordilleranos, es importante consultar previamente el estado de las rutas, conducir con precaución y contemplar posibles reducciones de visibilidad por lluvia o nieve.

También se recomienda evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad y mantenerse atentos a las actualizaciones del SMN y organismos locales.

La situación puede modificarse durante las próximas horas. Por eso, el mapa oficial del SMN será la referencia para conocer qué localidades continúan bajo alerta, cuándo se producen los momentos de mayor intensidad y si el organismo eleva o reduce el nivel de riesgo.