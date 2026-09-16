Alerta por fuertes vientos y nevadas: pronostican ráfagas de más de 90 km/h

El SMN advirtió por el intenso viento que se registrará este miércoles, además de la nieve y posibles lluvias.

Frente a este panorama, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y salir únicamente si es imprescindible.

A pocos días del inicio de la Primavera, el clima invernal no da tregua, y además del registro de bajas temperatura s en varias zonas del país, se alerta sobre fuertes nevadas e intensos vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla. El fenómeno estará acompañado por ráfagas intensas y podría generar complicaciones en rutas, caminos y zonas expuestas.

El nivel amarillo significa que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y afectar de manera momentánea las actividades habituales. El SMN recomienda mantenerse informado ante posibles cambios en la intensidad del fenómeno.

Alerta por vientos intensos: qué zonas estarán afectadas

La alerta amarilla emitida por el SMN indica que el viento llegará desde el sector oeste y tendrá una intensidad sostenida de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrán alcanzar los 90 km/h.

La intensidad del viento también podría provocar reducción de la visibilidad en sectores abiertos debido a la voladura de polvo y tierra, especialmente en rutas y caminos expuestos.

Los fuertes vientos alcanzarán principalmente al sur de Chubut, norte y oeste de Santa Cruz.

Alerta por intensas nevadas

En Santa Cruz, la situación será doble. Además de la alerta amarilla por viento, el SMN mantiene otra advertencia por nevadas en sectores cordilleranos.

El viento también será del oeste, con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h. La alerta alcanza sectores de Lago Buenos Aires, Deseado, Río Chico y la Meseta de Magallanes.

A este escenario se suma la posibilidad de nevadas persistentes en áreas cordilleranas. Allí se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, aunque en algunos sectores puntuales podrían superarse esos valores. En las zonas de menor altura tampoco se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia.

La advertencia por nevadas comprende sectores de la Cordillera de Lago Argentino y de la Cordillera de Güer Aike, por lo que las condiciones podrían complicar especialmente la circulación por caminos de montaña y rutas de la región.

Las recomendaciones ante el viento

Frente a la alerta, el SMN aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas, como macetas, sillas, chapas, toldos y otros elementos ubicados en patios, balcones o techos.

También recomienda mantenerse alejado de árboles, postes de electricidad, carteles y estructuras que puedan caer. Para quienes deban circular, especialmente por rutas abiertas, se pide extremar la precaución debido a la posibilidad de ráfagas fuertes y reducción de la visibilidad.

En caso de realizar actividades al aire libre, la recomendación es evitarlas durante los períodos de mayor intensidad del viento y mantenerse atento a las actualizaciones oficiales.

En el sector donde se registrarán nevadas, se recomienda: