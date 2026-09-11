Heladas fuertes y sudestada: alerta por bajas temperaturas que llegarán a 15°C bajo cero

El abrupto descenso de las temperaturas - que ya empezó a sentirse este viernes en varias partes del país - provocará un fuerte impacto de aire frío.

A menos de dos semanas de la llegada de la Primavera, el invierno no da tregua y en las últimas horas ha comenzado a registrarse un abrupto descenso de la temperatura. Los expertos alertaron por las condiciones climáticas para las próximas horas.

Los especialistas señalan que ya se instala una nueva ola de aire polar sobre todo el país, lo que provocará para el fin de semana alerta por nevadas, heladas y sudestada.

Según precisaron, el abrupto y marcado descenso de las temperaturas - que ya empezó a sentirse este viernes en varias partes del país - provocará un fuerte impacto de aire frío, con características polares que avanzará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre sobre Argentina.

Las temperaturas descenderán y marcarán registros fríos inusuales para esta altura del año, donde se transitan los últimos días del invierno.

El sitio especializado Meteored indicó que a medida que avance el frente frío hacia latitudes más bajas, dejará a su paso heladas fuertes y nevadas persistentes, incluso con alerta amarilla y naranja por acumulados de nieve destacados en zonas más bajas.

La nieve también llegará a la zona de sierras, donde no suele aparecer para esta altura del año. Pero advierten que el viento será destacado en las regiones de Cuyo y Pampeana, dejando ráfagas del sudeste para Buenos Aires, junto con sensaciones térmicas heladas y repercusión en el oleaje del mar y crecida del Río de la Plata.

Alerta naranja: pronostican heladas fuertes, nevadas y sudestada

De acuerdo a los pronósticos, este sábado 12 de septiembre, la zona patagónica será la más afectada por las alertas meteorológicas.

Según precisaron, en Tierra del Fuego se esperan fuertes vientos con ráfagas del oeste con algunas lluvias y nevadas aisladas.

Asimismo, se indicó que un anticiclón se instala en la Patagonia tras el paso del frío, con tiempo más estable, heladas muy fuertes y un abrupto descenso de la temperatura, las temperaturas mínimas llegarán hasta los 15 °C bajo cero en las zonas de mesetas.

Por otro lado, el noroeste patagónico en la provincia de Neuquén, se mantendrá inestable con lluvias y nevadas aisladas. Mientras que el frente frío irá avanzando sobre Cuyo y la región Pampeana.

El SMN emitió en las últimas horas alertas de nivel amarillo y naranja por intensas nevadas y temperaturas de frío extremo.

Mendoza y San Juan esperan nevadas, no solo en altura sino también en zonas bajas donde rige una alerta de nivel naranja, con acumulados que pueden superar los 20 cm.

El resto de Córdoba, La Pampa, sur de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, el avance del frente seguirá inestabilizando la masa de aire y dejando lluvias y lloviznas, acompañando al marcado descenso térmico. Y rige alerta por ráfagas del sur en Mendoza y San Luis, y del sudeste para la costa atlántica bonaerense, de hasta 70 km/h.

Una fuerte sudestada con crecida del río y fuertes vientos

Meteored precisó que hay alerta por sudestada conr ráfagas de hasta 70 km/h en la costa atlántica bonaerense para la mañana del sábado 12, con crecida del mar y oleaje, mientras que el efecto sudestada sobre el Río de la Plata también dejará crecidas en zonas ribereñas del AMBA.

Las ráfagas del sudeste sobre Buenos Aires dejarán en la costa atlántica oleaje marcado y crecida del nivel del mar, mientras que en la costa ribereña del AMBA las ráfagas superiores a los 50 km/h generarán una crecida en el nivel del Río de la Plata.

El SMN pronosticó que este domingo 6 de septiembre diez provincias registrarán frío extremo, con temperaturas que en varias zonas descenderán incluso por debajo de los 0 °C.

El norte presentará tiempo inestable en el NOA para este sábado con probables lluvias y descenso térmico, mientras que la mayor parte del NEA tendrá tiempo estable, a excepción de Misiones.

Intensas heladas con lluvias y nevadas

La Patagonia seguirá bajo el dominio de altas presiones, nubosidad variable, heladas y temperaturas gélidas. Algo inestable con lluvias y nevadas en el sudoeste de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La región de Cuyo y Pampeana se irán estabilizando. Dentro de la provincia de Buenos Aires, en el sur, centro y las partes más elevadas el termómetro estará por debajo de los 0 °C, mientras que para CABA la mínima rondará entre los 4 y 5 °C, con valores más bajos para el GBA y ST también más bajas por efecto del viento.

El aire frío también avanza por todo el norte del país, con valores por debajo de los 10 °C bajo cero en la cordillera del NOA, y valores de temperatura por debajo de los valores normales para septiembre en la región.