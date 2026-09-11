Vientos de 100 km/h, lluvias de hasta 90 mm, granizo y nieve: alerta naranja del SMN

Se advirtió por abundantes precipitaciones en cortos períodos y muy bajas temperaturas.

Rigen varias alertas en gran parte del país para este viernes. Foto: Clarín.

A tan solo diez días de la llegada de la Primavera, el invierno se resiste y la semana termina con un marcado descenso de la temperatura, acompañadas de intensos fenómenos climáticos en distintas partes del país.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por condiciones adversas en distintas regiones del país durante este viernes.

Según detallaron, rigen alertas por tormentas, nevadas y vientos fuertes. El organismo señaló que las advertencias alcanzan a distintas provincias y se podrían registrar temperaturas “muy peligrosas” en algunos sectores.

Alerta naranja por tormentas: caerían hasta 90 mm

La alerta naranja por tormentas detalla que se esperan fuertes lluvias. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h, granizo y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Esta advertencia regirá en Misiones, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero.

Por otro lado, rige otra alerta nivel amarillo estará vigente para Formosa, Chaco, Entre Ríos, Tucumán, Córdoba, La Rioja y San Luis, que estarán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, ráfagas intensas, granizo localizado y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Se esperan vientos de 100 km/h: a qué zonas afectará la alerta

A su vez, está vigente otras alerta amarilla por vientos. En el área cordillerana se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

Los vientos afectarán a las provincias de Jujuy, La Rioja, Salta, Tucumán, San Luis, San Juan, La Pampa y el extremo sur de la provincia de Buenos Aires.

Tormentas, nieve, viento y Zonda: las alertas del SMN para este jueves en distintas zonas del país.

Por otro lado, rige una alerta por viento Zonda para Salta. Allí se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas.

Alerta naranja por fuertes nevadas

En otro orden, la alerta naranja por nevadas estará vigente para el extremo sur de Mendoza, la franja central de Neuquén y Chubut.

El área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Mientras que la alerta amarilla rige para Río Negro, Mendoza y Chubut, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad. En zonas cordilleranas se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En zona de meseta se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 30 cm.

No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas.