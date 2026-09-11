Prohíben el ingreso a Italia de argentinos con ciudadanía europea sin renovación de pasaporte

Los ciudadanos de los tres países que tengan ciudadanía italiana u otra europea deben revisar la vigencia de su documentación antes de viajar.

Italia advierte a argentinos con ciudadanía europea por viajar con el pasaporte vencido.

Tener ciudadanía de un país de la Unión Europea no significa que los viajeros puedan desentenderse de la documentación necesaria para trasladarse entre países. Argentinos, chilenos y uruguayos que cuenten con ciudadanía italiana u otra ciudadanía europea deben verificar qué documento utilizarán y que se encuentre vigente al momento de viajar.

El problema puede aparecer incluso antes de llegar a destino. Las compañías aéreas realizan controles de documentación antes del embarque y, si el pasajero presenta un documento que no cumple con las condiciones requeridas, puede sufrir demoras o incluso tener inconvenientes para abordar el avión.

Uno de los errores más frecuentes consiste en controlar únicamente la fecha del vuelo y dejar de lado la vigencia del pasaporte. Antes de viajar es fundamental comprobar que el documento que se utilizará durante el trayecto sea válido.

Las condiciones pueden variar según la nacionalidad con la que se ingrese y la situación migratoria de cada pasajero. Por eso, quienes tengan ciudadanía de un país de la Unión Europea deben identificar correctamente qué documentación acredita esa condición.

La ciudadanía europea modifica la situación migratoria de una persona y otorga determinados derechos de circulación y residencia dentro de la Unión Europea. Sin embargo, esos derechos deben poder acreditarse mediante documentación válida.

Argentinos, chilenos y uruguayos con ciudadanía italiana

Los ciudadanos argentinos, uruguayos y chilenos que hayan obtenido la ciudadanía italiana no ingresan a Italia bajo las mismas condiciones que una persona que no posee esa ciudadanía.

Para ejercer los derechos que otorga la ciudadanía, es necesario contar con la documentación correspondiente. Por eso, quienes tengan previsto viajar a Italia deben revisar con anticipación la vigencia del documento que utilizarán para acreditar su condición de ciudadano europeo.

El mismo criterio debe aplicarse a quienes tengan ciudadanía de otro Estado miembro de la Unión Europea. No alcanza con tener reconocida la ciudadanía: también es necesario contar con un documento válido que permita acreditarla durante el viaje.

Qué pasa si intentan viajar a Italia con el pasaporte vencido

Un pasaporte vencido puede generar problemas antes de que el pasajero llegue a Italia. El primer inconveniente puede producirse en el aeropuerto de salida, debido a que las aerolíneas verifican la documentación de los pasajeros antes del embarque.

Si el documento presentado no es válido para el viaje, pueden producirse demoras y dificultades para abordar. En determinados casos, el pasajero podría no ser autorizado a realizar el viaje.

Por este motivo, no es recomendable esperar hasta el día del vuelo para comprobar la documentación. La revisión debe hacerse con anticipación suficiente para poder renovar el pasaporte o determinar qué otro documento válido puede utilizarse.

Qué deben revisar quienes viajen a Italia con ciudadanía europea

Los argentinos, uruguayos y chilenos que tengan ciudadanía italiana o de otro país de la Unión Europea deberían verificar varios puntos antes de viajar.

Entre ellos, la vigencia del pasaporte que utilizarán durante el viaje, la coincidencia de los datos personales con el resto de la documentación y el documento mediante el cual acreditarán su ciudadanía europea.

También deberán comprobar, cuando corresponda, si cuentan con un DNI español vigente u otro documento europeo válido que pueda utilizarse en su situación particular.

Además, es importante consultar las condiciones establecidas por la aerolínea. Las empresas pueden realizar controles documentales antes del embarque, por lo que presentar un documento vencido puede generar inconvenientes incluso antes de pasar por Migraciones.

La ciudadanía europea no permite viajar sin documentación válida

La ciudadanía de un país de la Unión Europea otorga derechos de circulación y residencia dentro del bloque, pero no significa que cualquier documento vencido sea automáticamente aceptado para viajar.

Esta diferencia es clave para quienes obtuvieron una ciudadanía europea por vínculos familiares y luego postergaron la renovación del pasaporte. Tener reconocida la ciudadanía no reemplaza la necesidad de contar con la documentación que corresponda para acreditar esa condición.

Por eso, antes de viajar a Italia, quienes tengan ciudadanía italiana u otra ciudadanía europea deben comprobar qué documento válido pueden presentar y cuáles son las condiciones aplicables a su caso.

Qué hacer antes de viajar a Italia

Control exhaustivo de la documentación antes de comprar el pasaje o con suficiente anticipación respecto de la fecha del viaje.

Si el pasaporte está próximo a vencer, conviene consultar las condiciones y los plazos de renovación en el país donde se encuentre el ciudadano. Esto permite evitar llegar al aeropuerto con un documento que no sea aceptado para embarcar.

En el caso de quienes poseen ciudadanía europea, también resulta importante verificar si pueden viajar con otro documento europeo válido y cuáles son las condiciones específicas para utilizarlo.

De esta manera, los pasajeros pueden llegar al aeropuerto con la documentación correspondiente y reducir el riesgo de sufrir demoras, problemas durante el embarque o inconvenientes en los controles migratorios.