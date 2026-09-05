Fórmula 1: a qué hora y dónde ver a Franco Colapinto en la carrera del GP de Italia

El argentino partirá desde la cuarta fila en Monza tras una gran qualy de Alpine y buscará volver a sumar puntos.

Franco Colapinto tendrá este domingo una nueva oportunidad importante en la Fórmula 1 . El piloto argentino disputará la carrera del Gran Premio de Italia en el histórico circuito de Monza , donde buscará cerrar un fin de semana que empezó con buenas señales para Alpine y que lo dejó en una posición expectante para volver a sumar puntos.

El pilarense viene de terminar 14° en Países Bajos , pero en el Templo de la Velocidad mostró un rendimiento más competitivo desde el primer día. La escudería francesa encontró ritmo en las prácticas, confirmó ese avance en la clasificación y tendrá a sus dos autos bien ubicados en la grilla de largada.

El inicio del fin de semana fue positivo para Colapinto . En la Práctica Libre 1 , el argentino terminó noveno con un tiempo de 1:24.028 , una referencia alentadora para un equipo que necesitaba recuperar confianza después de varias carreras irregulares. Más tarde, en la Práctica Libre 2 , volvió a quedar cerca de la zona alta y cerró 11° con 1:23.619 .

La tendencia se mantuvo el sábado por la mañana. En la Práctica Libre 3, Colapinto finalizó décimo con 1:23.101, apenas por detrás de su compañero Pierre Gasly, que fue noveno con 1:22.898. Que los dos Alpine quedaran entre los diez mejores antes de la clasificación marcó una señal fuerte: el auto tenía velocidad y podía competir en un trazado exigente como Monza.

La clasificación que dejó a Alpine como protagonista

La qualy confirmó el salto de rendimiento. Colapinto avanzó con autoridad desde la Q1, instancia en la que terminó cuarto con un registro de 1:22.662. En la Q2 volvió a responder bajo presión, marcó 1:22.400 y se aseguró un lugar entre los diez mejores para disputar la última tanda.

En la Q3, el argentino cerró octavo con 1:22.220, aunque finalmente largará séptimo por la sanción a Kimi Antonelli. La jornada fue todavía más fuerte para Alpine por la actuación de Gasly, que sorprendió a todos y consiguió la pole position con 1:21.786. Detrás quedaron George Russell, Oscar Piastri, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Horario y cómo ver a Franco Colapinto en el GP de Italia

La carrera del Gran Premio de Italia se disputará este domingo desde las 10 de la mañana de Argentina en el circuito de Monza. La competencia se podrá ver de manera online a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN, con suscripción previa.

Para Colapinto, la clave será sostener el ritmo de largada, cuidar los neumáticos y aprovechar una ubicación que lo deja cerca de la zona de puntos. En un circuito donde la velocidad final, la succión y la gestión de las frenadas suelen ser determinantes, largar desde la cuarta fila puede abrirle una carrera favorable. También deberá evitar problemas en la primera chicana, uno de los puntos más delicados de la largada en Monza.

Después de un fin de semana sólido, el objetivo será transformar la buena clasificación en un resultado importante para Alpine.