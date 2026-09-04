Las mejoras hicieron efecto y Colapinto terminó entre los 10 mejores en la primera práctica del GP de Italia
El piloto tuvo una gran presentación en la primera práctica libre y sueña con un fin de semana más que positivo. Los horarios de las próximas pruebas y los datos del circuito.
Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Italia con un paquete de mejoras que le prometen al piloto un importante salto de calidad. La primera prueba fue superada: el piloto de Alpine se sobrepuso al calor agobiante del país europeo, con una temperatura en pista que alcanza los 53 grados centigrados, y logró meterse en el top 10 de la grilla en el entrenamiento.
Durante lo largo de la prueba logró mostrarse entre los 10 pilotos principales de la grilla, mostrando un rendimiento superador en comparación a las anteriores presentaciones de su monoplaza. Finalmente, concluída la pruba, Colapinto terminó la prueba en el noveno lugar con un tiempo de 1m24s028, girando a tan solo 0s022 del Audi de Gabriel Bortoleto (8°), y a 0s226 de lo mejor hecho por Racing Bulls, en manos de Arvid Lindblad (7°), los rivales directos del oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Seguido a Franco, en el décimo lugar, apareció Paul Aron, piloto reserva que reemplazó en esta práctica al francés Pierre Gasly. Lo hizo con un tiempo de 1:24.177.
Cómo terminó el top 5 de la carrera
Los Ferrari sacaron pecho en su casa. Charles Leclerc (1°) y Lewis Hamilton (2°) se quedaron con los primeros dos lugares de la tabla, seguidos por George Russel (3°), Liam Lawson (4°), Kimi Antonelli (5°).
La tabla completa
- Charles Leclerc 1:23.008
- Lewis Hamilton 1:23.181
- George Russell 1:23.312
- Liam Lawson 1:23.433
- Andrea Kimi Antonelli 1:23.644
- Lando Norris 1:23.719
- Arvid Lindblad 1:23.802
- Gabriel Bortoleto 1:24.006
- Franco Colapinto 1:24.028
- Paul Aron 1:24.177
- Oscar Piastri 1:24.184
- Yuki Tsunoda 1:24.571
- Nico Hulkenberg 1:24.626
- Oliver Bearman 1:24.646
- Luke Browning 1:24.740
- Carlos Sainz 1:24.827
- Ayumu Iwasa 1:24.873
- Esteban Ocon 1:25.852
- Valtteri Bottas 1:25.984
- Lance Stroll 1:26.066
- Fernando Alonso 1:26.072
- Colton Herta 1:29.922
Los horarios del GP de Italia
Viernes 4 de septiembre
- Prácticas Libres 1 - 7.30 a 8.30 horas
- Prácticas Libres 2 - 11 a 12 horas
Sábado 5 de septiembre
- Prácticas Libres 3 - 7.30 a 8.30 horas
- Clasificación - 11 a 12 horas
Domingo 6 de septiembre
- Carrera: 10 horas
Los datos del circuito
Características principales:
- Longitud: 5,793 km.
- Vueltas: 53 (distancia total de 306,720 km).
- Curvas: 11 curvas.
- Récord de vuelta: 1:21.046 — Rubens Barrichello (2004).
Los GP que quedan después de Italia
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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