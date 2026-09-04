Deportes La Mañana Franco Colapinto Las mejoras hicieron efecto y Colapinto terminó entre los 10 mejores en la primera práctica del GP de Italia

El piloto tuvo una gran presentación en la primera práctica libre y sueña con un fin de semana más que positivo. Los horarios de las próximas pruebas y los datos del circuito. Agregar LM Neuquén a







Franco Colapinto llegó al Gran Premio de Italia con un paquete de mejoras que le prometen al piloto un importante salto de calidad. La primera prueba fue superada: el piloto de Alpine se sobrepuso al calor agobiante del país europeo, con una temperatura en pista que alcanza los 53 grados centigrados, y logró meterse en el top 10 de la grilla en el entrenamiento.

Durante lo largo de la prueba logró mostrarse entre los 10 pilotos principales de la grilla, mostrando un rendimiento superador en comparación a las anteriores presentaciones de su monoplaza. Finalmente, concluída la pruba, Colapinto terminó la prueba en el noveno lugar con un tiempo de 1m24s028, girando a tan solo 0s022 del Audi de Gabriel Bortoleto (8°), y a 0s226 de lo mejor hecho por Racing Bulls, en manos de Arvid Lindblad (7°), los rivales directos del oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Seguido a Franco, en el décimo lugar, apareció Paul Aron, piloto reserva que reemplazó en esta práctica al francés Pierre Gasly. Lo hizo con un tiempo de 1:24.177.