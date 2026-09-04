El Cholo Simeone rompió el silencio sobre Julián Alvarez y reveló si lo tendrá en cuenta para el próximo duelo

El entrenador brindó una conferencia de prensa previo al duelo de este sábado ante Athletic Bilbao y contó detalles sobre la decisión. Qué dijo.

La novela entre Julián Alvarez y Atlético de Madrid llegó a su fin por la firme postura del club para no permitirle pasar directamente al Barcelona , el único destino que quería el delantero, logrando que la situación se calme a la fuerza y el campeón del mundo termine comunicando que se queda para defender la camiseta rojiblanca.

Lo cierto es que ahora será cuestión de análisis del entrenador si lo tendrá en cuenta o no para los próximos compromisos en un contexto difícil, donde el jugador pegó el faltazo en algunos entrenamientos y el entrenador decidió dejarlo afuera de un duelo por La Liga. En las últimas horas, previo al partido ante el Athletic Bilbao (sábado 11.15 horas), el entrenador Diego Cholo Simeone se refirió a la situación del delantero.

“Está entrenando muy bien, va a venir convocado, va a ser parte del grupo que viaje a Bilbao y esperamos lo mejor de él y de todos sus compañeros… Siempre miro de acá hacia adelante. Evidentemente tenemos una temporada muy bonita, con muchos retos y posibilidades, iremos partido a partido intentando hacer lo mejor posible”, contó el DT confirmando la presencia del jugador.

En su relato, agregó: “La vida está llena de oportunidades y esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente muchísimo tiempo juzgando. Todos juzgamos, hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender”.

Para cerrar, soltó: “Este paso le dará aprendizaje puro y tiene la oportunidad de resolver situaciones internamente para que le hagan mejor a él y que nosotros le veamos feliz, que es lo que queremos. Que esté bien, contento y que dé goles, que es lo que Futre le transmitió ayer con un lindo vídeo con esa alegría que tiene y le mando un abrazo grande por el mensaje que mandó”.

La figura que contrató Barcelona al no poder fichar a Julián Álvarez

A causa de la falta de acuerdo en la contratación de Julián Álvarez, Barcelona salió al mercado en las últimas horas para acordar la llegada de un centrodelantero, luego de las bajas de Robert Lewandowski y Ferrán Torres. Debido a esto, concretó el fichaje de Gabriel Jesus, por quien abonará 10 millones de euros al Arsenal de Inglaterra.

“Estoy muy ilusionado de estar en un club tan grande”, manifestó el atacante de 29 años en su presentación. Dejó atrás una etapa marcada por las lesiones en los Gunners desde su llegada en 2022. En enero de 2025, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, sumó menos de 1.000 minutos en la pasada temporada y marcó 13 goles en 54 partidos disputados en los últimos dos años.

Julián Álvarez podría reaparecer en el Atlético de Madrid este sábado desde las 11:15 (hora argentina) en el cruce contra Athletic Club en Bilbao, mientras que Barcelona visitará Mestalla para medirse este domingo en idéntico horario al Valencia por la cuarta fecha del campeonato.