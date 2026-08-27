Julián Alvarez volvió a faltar a los entrenamientos y el Atlético de Madrid estalló con un duro comunicado

La crisis se profundiza entre el delantero y el club, en medio de la búsqueda imperiosa del Barcelona para contratarlos. Qué dijo el Colchonero en el comunicado.

El escándalo crece a pasos agigantados, con posturas claras desde las tres partes: Barcelona lo quiere si o si según dijo su presidente Joan Laporta , Julián Alvarez quiere salir del club para seguir creciendo en su carrera, pero el Atlético de Madrid no quiere dar el brazo a torcer y no quiere dejarlo salir a su rival directo.

Este miércoles por la mañana el delantero se ausentó de la práctica por una indisposición en medio del escándalo que atraviesa y se generó desde sus declaraciones en medio del Mundial 2026. Llamativamente, y por el mismo motivo, el delantero considerado de los mejores a nivel mundial en la actualidad, volvió a faltar a la práctica de este jueves por el mismo motivo.

El club con sede en la capital española fue contundente en sus redes sociales con un duro comunicado en el que dejaron en claro la postura de quienes integran la comisión directiva del club con respecto al delantero. "Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona ", dijo en el extenso escrito.

Cabe recordar que esta situación generó un caos en el club debido a que la relación se rompió por completo. En el duelo ante Villarreal por La Liga, el jugador fue abucheado y silbado por los hinchas, e incluso tuvo que salir del campo de juego de forma solitaria. Previo a eso, había sido víctima de una campaña afuera del predio de entrenamiento donde colgaron banderas en contra del delantero y pidieron que se vaya.

El comunicado completo del Atlético de Madrid sobre el interés de Barcelona por Julián

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.