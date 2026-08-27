Las repercusiones en redes por la confirmación de Colapinto en Alpine para la temporada 2027: memes y festejos

Las redes sociales explotaron por el anuncio oficial que lanzó la escudería, junto al piloto, este jueves. Las mejores reacciones.

Se terminó la espera: Franco Colapinto continuará en la escudería Alpine , que tendrá nuevo nombre por el acuerdo con la lujosa empresa Gucci , durante 2027. Si bien se preveía esta decisión por parte del equipo, el anuncio oficial se conoció este jueves a través de la cuenta oficial del asesor ejecutivo Flavio Briatore , el propio piloto y también la escudería.

"Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!!! Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!!! Esto recién empieza.. todavía queda Argentina para ratooooo. 2027, vamos con todo", escribió el piloto en su cuenta personal de Instagram. Tras este anuncio especial y que renueva la ilusión de los argentinos, un sinfín de figuras mundiales como también fanáticos se hicieron eco de la decisión.

A través de las redes sociales, una gran cantidad de fanáticos salieron a festejar de forma virtual la confirmación de Colapinto en la escudería francesa para la temporada 2027. Muchos de ellos lo hicieron a través de memes y mensajes positivos, dos estilos de posteos que predominaron ante la comunicación.

FRANCO COLAPINTO ANUNCIO QUE SEGUIRA CORRIENDO CON ALPINE EN EL 2027



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Arrancando el día con franco colapinto confirmado lpm pic.twitter.com/BoGC7xOakS — Jo (@Joghdb) August 27, 2026

FRANCO SIGUE UNA TEMPORADA MÁS EN FORMULA 1, TENEMOS PILOTO ARGENTINO EN F1 pic.twitter.com/ioLlIpLQz8 — the fate of vera (@verstupper) August 27, 2026

Franco Colapinto confirmado en Alpine para el calendario 2027

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1. El equipo Alpine confirmó este jueves al piloto argentino de 23 años como su segundo titular para la temporada 2027, por segunda vez consecutiva. "Continuamos el viaje. Franco Colapinto completa nuestra alineación para 2027", publicó el equipo de Enstone en sus redes sociales. El pilarense seguirá siendo compañero del francés Pierre Gasly.

El anuncio cerró semanas de incertidumbre y especulación. Aunque la continuidad estaba encaminada desde hace tiempo, algunos equipos del paddock habían comenzado a tantear la situación del argentino ante la demora en la confirmación oficial.

Ningún contacto llegó a formalizarse: Colapinto esperaba la confirmación de Alpine y el tema habría quedado cerrado hacia la segunda semana de agosto, con el anuncio preparado para el regreso de la actividad tras la pausa del verano boreal.

La llegada de Colapinto a Alpine se concretó a través de una cesión de cinco años de Williams y fue impulsada por el asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, quien apostó por el argentino como un piloto de alto impacto con proyección a largo plazo.

Su renovación se apoya en un rendimiento sólido durante la temporada 2026: sumó puntos en seis de las primeras doce fechas y acumula 19 unidades, ubicándose 12° en el Campeonato de Pilotos. En clasificación, salvo por un incidente en Silverstone, nunca estuvo a más de tres décimas de Gasly. Casi no cometió errores relevantes en lo que va del año.

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Franco Colapinto en Alpine: su trayectoria y los números de la temporada 2026

Alpine también acompañó su crecimiento individual con resultados colectivos. En la primera parte del año, el equipo pegó un salto de calidad con su modelo A526 y llegó a ser el mejor del resto en seis fechas consecutivas. Sus dos mejores resultados en la historia llegaron en ese período: 7° en Miami y 6° en Canadá. El team francés ocupa la 6° posición en el Campeonato de Constructores con 63 puntos, a tres del quinto, Racing Bulls.

Colapinto llegó a la Fórmula 1 con Williams en 2024, cuando reemplazó al estadounidense Logan Sargeant y se convirtió en el primer piloto argentino titular en la categoría en muchos años. Su recorrido en las categorías menores incluyó 11 victorias en la Fórmula 4 Española 2019, podios en Fórmula Renault, Fórmula 3 y Fórmula 2, y participaciones en las 24 Horas de Le Mans. A finales de 2025 se posicionó como el tercer piloto argentino con más vueltas en la historia de la F1, detrás de Carlos Reutemann (6.986) y Juan Manuel Fangio (3.022).

Con la confirmación de Alpine, Colapinto cierra su futuro inmediato en la categoría reina del automovilismo mundial y puede enfocarse en el tramo final de la temporada 2026, donde Alpine todavía tiene margen para mejorar su posición en el campeonato de constructores.