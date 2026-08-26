Tragedia en Vaca Muerta: dolor y luto en la comarca petrolera por la muerte de los dos trabajadores

El fallecimiento de Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo golpeó a Cutral Co y Plaza Huincul. Suspendieron actividades y multiplicaron los mensajes de acompañamiento.

La noticia llegó el martes por la noche y rápidamente se transformó en silencio, tristeza y abrazos. Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo murieron mientras trabajaban en Rincón del Mangrullo, y el dolor por la tragedia petrolera une Cutral Co y Plaza Huincul, las ciudades donde ambos eran conocidos y tenían sus afectos.

Este miércoles, el duelo se hizo visible en distintos espacios. Una institución decidió suspender sus actividades, los municipios publicaron mensajes de condolencias y las comunidades comenzaron a acompañar a las familias de los dos trabajadores en las horas más difíciles.

Porque detrás de la tragedia ocurrida en una planta de gas hay dos nombres, dos historias y dos familias que recibieron una noticia que nadie espera.

Un miércoles distinto en Gajitos de Ternura

En Plaza Huincul, el dolor por la muerte de Cristian llegó hasta el Centro de Desarrollo Infantil Gajitos de Ternura, un espacio profundamente ligado a su familia.

El martes por la noche, el personal y el equipo directivo del CDI comunicaron a las familias que este miércoles no habría actividades en ninguno de los dos turnos.

La decisión contó con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Institucionales y fue tomada como una forma de acompañar a la familia Latorre después de la tragedia. "Acompañamos con profundo dolor y respeto a la familia Latorre en este difícil momento que les toca atravesar", expresaron desde la institución.

También agradecieron la comprensión y el acompañamiento de las familias que forman parte de la comunidad educativa.

La Municipalidad de Plaza Huincul también expresó sus condolencias por la muerte de Cristian. El intendente Claudio Larraza, junto al Departamento Ejecutivo municipal y la comunidad educativa del CDI Gajitos de Ternura, manifestó su profundo pesar por el fallecimiento del trabajador y acompañó a sus familiares.

Cutral Co, de luto por Cristian y Jonathan

En Cutral Co, el impacto fue doble. Cristian Latorre y Jonathan Meliqueo eran vecinos de la ciudad, y sus muertes golpearon a una comunidad estrechamente vinculada con la actividad petrolera.

El intendente Ramón Rioseco expresó su profundo pesar por el fallecimiento de ambos trabajadores y acompañó a sus familias y seres queridos.

"Ante esta dolorosa pérdida que conmueve a nuestra comunidad", señaló el Municipio, que también elevó una oración por el eterno descanso de los dos petroleros.

Salieron a trabajar y no volvieron

El martes, Cristian y Jonathan fueron al yacimiento como lo hacían tantas veces. Horas después, una explosión en la planta USP 2, en el bloque Rincón del Mangrullo, cambió para siempre la vida de sus familias.

Jonathan murió en el lugar. Cristian fue trasladado en helicóptero hasta una clínica de Rincón de los Sauces, donde los médicos intentaron asistirlo por las graves heridas que había sufrido. Pero horas más tarde también murió.

La tragedia dejó a dos familias esperando respuestas y una investigación que ahora deberá determinar exactamente qué ocurrió dentro de la planta.

Mientras la Justicia comenzó a realizar pericias para reconstruir los últimos segundos antes de la explosión, en Cutral Co y Plaza Huincul la preocupación por las causas quedó por unas horas atravesada por algo más profundo: el dolor de despedir a dos vecinos.