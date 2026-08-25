Tragedia en Vaca Muerta: qué dijo YPF sobre el incidente que dejó dos muertos

Tras la muerte de dos trabajadores la empresa operaria emitió un comunicado. El hecho fatal ocurrió en horas de la tarde de este martes, cerca de Añelo.

El trágico incidente ocurrido este martes por la tarde en el Bloque Rincón del Mangrullo , operado por YPF en cercanías a Añelo, que dejó como saldo dos operarios muertos continúa generando conmoción.

Según los primeros datos difundidos, se habría ocasionado por una falla en una línea de gas de alta presión. Tras lo sucedido, la empresa confirmó el hecho y emitió un comunicado escueto donde explica la situación.

Luego del fatídico desenlace, YPF explicó que el incidente se registró en un sector operado por la empresa en Añelo, provincia de Neuquén. Además, confirmaron que la situación ya se encuentra controlada.

Operativo desplegado y dos trágicas muertes

La información preliminar indicaba que se trataba de una explosión. Sin embargo, con el paso de los minutos, se conoció que se trató de una descompresión fuerte en una planta separadora de gas en Rincón de Mangrullo. En el lugar intervenía personal de la firma, de salud y de la Policía.

El comunicado de YPF, operaria del Bloque Rincón del Mangrullo en un primer momento, tras conocerse el primer fallecimiento:

YPF informa que se registró un incidente en el Bloque Rincón del Mangrullo, operado por YPF en la provincia del Neuquén.

Ante la situación, la compañía desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vías aéreas para recibir atención médica de urgencia.

Horas más tarde, se confirmó la muerte del segundo operario, que había sido trasladado en helicóptero para su atención y la empresa emitió un segundo comunicado:

YPF lamenta informar el fallecimiento del segundo empleado, en circunstancias que se están investigando.

La compañía ya se puso puso a disposición de los familiares de ambos empleados y los acompaña en este difícil momento.