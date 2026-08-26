Neuquén, la única ciudad que monitorea el tránsito en tiempo real: así funciona el Centro de Información Urbana

Fue inaugurado por Mariano Gaido este miércoles. Se trata de un sistema que concentra y permite visualizar en tiempo real información sobre distintos servicios de la ciudad.

El intendente Mariano Gaido inauguró el Centro de Información Urbana (CIU) . Y ahora Neuquén es la única ciudad del país que visualiza el 100% de su tránsito en tiempo real.

El CIU se trata de un sistema que concentra y permite visualizar en tiempo real información sobre distintos servicios de la ciudad, como los semáforos inteligentes, el transporte público de pasajeros, la recolección de residuos y el sistema Si Bici.

Con esta herramienta, Neuquén avanza en el desarrollo de una ciudad moderna y tecnológica, incorporando información clave para planificar y proyectar políticas públicas y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. “Transformamos la ciudad de Neuquén en una ciudad tecnológica y moderna. Hoy estamos inaugurando el Centro de Información Urbana, que nos posibilita tener toda la información en un solo lugar”, afirmó Gaido.

El jefe comunal explicó que el sistema permite conocer qué sucede en la ciudad en tiempo real en relación con la circulación del tránsito, el transporte público, la recolección de residuos y el uso del sistema Si Bici. “Llevar adelante toda la información en un solo lugar permite que el equipo de la Municipalidad pueda proyectar y planificar una ciudad moderna, que es la que más crece en el país”, sostuvo.

En este sentido, destacó que Neuquén “pica en punta desde el punto de vista tecnológico”, y aseguró que es la única ciudad del país que cuenta con estas herramientas. También aclaró que la administración de los datos está a cargo de la Municipalidad, a través del Observatorio Vial y de sus equipos técnicos y profesionales.

“Neuquén es la ciudad que más crece en el país, pero ha invertido tecnológicamente para que podamos tener una ciudad donde los vecinos y vecinas tengan la utilidad de su tiempo”, expresó.

Gaido señaló que el CIU representa un paso hacia la creación de un gemelo digital de la ciudad. “Es un paso muy importante. Es la única ciudad del país con estas herramientas modernas”, afirmó.

Además, resaltó el uso de inteligencia artificial en los semáforos, que permitirá optimizar la circulación vehicular. “Nos va a permitir que la circulación la administre no una persona, sino una tecnología que el mundo está observando”, indicó. Y concluyó: “Neuquén se pone al nivel de las grandes capitales del mundo y es un ejemplo”.

Por su parte, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que la puesta en marcha del CIU “es un paso muy significativo para nuestra ciudad”. Explicó que el sistema permitirá monitorear no solo los corredores Leloir y Doctor Ramón, que ya cuentan con semáforos inteligentes, sino también extender este control a toda la ciudad.

Además, permitirá visualizar información vinculada con el transporte público de pasajeros, el sistema de bicicletas, taxis, remises y la recolección de residuos. “Estamos dando ese paso significativo para tener un gemelo digital de la ciudad. Esta herramienta no solo nos permite ver lo que sucede en tiempo real, sino también proyectar a futuro”, señaló Pasqualini.

En este sentido, sostuvo que el CIU permitirá planificar nuevos recorridos de colectivos, determinar la necesidad de ampliar la recolección de residuos a nuevos barrios o proyectar nuevas bicisendas, entre otras acciones.

La funcionaria resaltó la importancia de contar con herramientas tecnológicas para planificar el crecimiento de Neuquén, especialmente teniendo en cuenta que en las horas pico ingresan alrededor de 180 mil vehículos a la ciudad.

“El uso de la inteligencia artificial va a permitir algo muy importante para la vida de los neuquinos y las neuquinas: la utilización de su tiempo y generar calidad de vida”, sostuvo Pasqualini.

Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, explicó la importancia para la ciudad de la puesta en marcha del nuevo sistema: "Un valor que nos va a dar es que antes el personal municipal iba a cada sistema semafórico para ver sus desperfectos ante un aviso que veces venía por teléfono, por el 147 o por las radios; pero hoy este sistema lo reporta automáticamente y reporta las fallas. Así que pasamos de un sistema analógico a un sistema digital que va a optimizar los tiempos, no solamente la respuesta al ciudadano, sino también internamente en el trabajo operativo nuestro de todos los días”.

A modo de ejemplo, sumó la importancia que tendrá para la movilidad urbana y detalló el funcionamiento del sistema semafórico sobre el corredor Doctor Ramón/Leloir, que estrenará este funcionamiento inteligente. "Lo que hacen es tomar el flujo vehicular en tiempo real y, en base a ese conteo, a ese flujo, empezar a determinar cuánto tiene que durar dentro del ciclo semafórico la onda verde, o cuándo habilita los demás cruces para atravesar lo que es la vía principal. Eso va a permitir darle jerarquización, en cuanto a los tiempos, a la vía con mayor carga vehicular, e ir alternando los tiempos dentro de parámetros establecidos por el municipio”.

Remarcó que el sistema no elimina los cortes, sino que optimiza los ciclos: "No es que nunca va a cortar, sino que, dentro de los límites de un ciclo semafórico".

“Hoy Neuquén no es la excepción a la carga vehicular, es algo que sucede en todo el mundo. Y estas herramientas permiten mejorar los tiempos de traslado de una familia, de una persona que va a realizar sus actividades, como su trabajo, la educación y demás cuestiones”, reflexionó la funcionaria.

Fernando Ferrero, responsable de Tacuar, la empresa a cargo del sistema inteligente, destacó la trayectoria de la compañía y la importancia de implementar el proyecto en la capital neuquina: “Como empresa hace más de 20 años que estamos, y era importante estar a la altura del tamaño y del crecimiento de Neuquén”.

Y en este marco confirmó que es la única ciudad argentina que tiene el cien por ciento de “la visualización y la operación en tiempo real de lo que está pasando con el tránsito de la ciudad. En otras ciudades de la Argentina hay algún corredor que lo tiene; pero esta es la primera experiencia a nivel país que en lo implementa en su totalidad”.

“Con respecto a todo lo que es el hardware, nosotros producimos en Argentina, y en la ciudad hay un backup de distintos módulos para hacer un rápido recambio en caso de una falla. Cuando se detecta un desperfecto en este centro, automáticamente se da esa información para que puedan operar en tiempo real, y el equipo del municipio tiene en la ciudad backup de todo el hardware”, relató Ferraro quien también dijo que en caso de una falla de conexión de internet, “el sistema tiene un backup automático, por lo cual hay un respaldo acumulado y el sistema se puede pasar a manual”