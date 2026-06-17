Neuquén ya dio el primer paso para instalar semáforos inteligentes: cómo cambiará el tránsito

En dos meses se completará la primera etapa, con la instalación de 140 controladores. La Municipalidad dio detalles del nuevo sistema.

Con la intención de agilizar el tránsito en Neuquén capital, la Municipalidad avanzó en la actualización de controladores para poder monitorear las esquinas y planificar la futura instalación de semáforos inteligentes.

Según aclararon, la primera etapa se centró en actualizar 140 controladores de la ciudad, por lo que estiman que en un plazo de 60 días ya se completará el 100% de la tareas. Una vez finalizada la actualización de los controladores se avanzará hacia la colocación de las cámaras que funcionan como captadoras de la carga vehicular.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, señaló que ya se completó una primera fase de trabajo en uno de los corredores más importantes del sector norte, conformado por las avenidas Doctor Ramón y Leloir.

“Ya tenemos una primera etapa concluida en la troncal más importante del sector norte, que es Doctor Ramón y Leloir. Cualquier situación puede controlarse de forma remota, lo que permite una gestión mucho más ágil”, comentó.

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Cómo funciona la IA en los semáforos

Respecto del funcionamiento del sistema, la funcionaria explicó que "los semáforos inteligentes operan mediante cámaras que actúan como sensores y captadores de información. Estos dispositivos analizan el flujo vehicular y ajustan automáticamente los tiempos de cada ciclo semafórico".

“Las cámaras establecen el sincronismo de los semáforos y determinan cuánto dura la luz verde en cada ciclo. El sistema adapta la cantidad de segundos según la carga vehicular detectada, lo que permite una mayor fluidez del tránsito”, detalló.

Aclaró que hay ciclos de máxima y de mínima para favorecer la agilidad del tránsito, pero garantizando siempre que tenga el verde la calle que atraviesa esta avenida cargada.

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Rueda Cáceres indicó que el proyecto se desarrolla en etapas y que, una vez finalizada la actualización de los controladores en todas las esquinas semaforizadas, comenzará la colocación de las cámaras.

Además, destacó que “el 100% de las esquinas semaforizadas de la ciudad contará con esta tecnología”.

Cómo sigue el cronograma de trabajo

En cuanto a los próximos trabajos, adelantó que se avanzará sobre los corredores de Belgrano, Salta y Jujuy, entre otros ejes que conectan el oeste con el centro. “Vamos a darle mayor prioridad al sector oeste, ya que es por donde ingresa la mayor cantidad de vehículos”, explicó.

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También informó que, una vez concluidas las tareas en Leloir, se continuará con el sector habilitado de la Gran Avenida, desde Plottier hasta Gatica.

Por último, la funcionaria resaltó otras iniciativas tecnológicas impulsadas por el municipio, como CAPI, el chatbot de la Municipalidad de Neuquén basado en inteligencia artificial.

“Todas estas innovaciones tecnológicas nos permiten gestionar la ciudad de manera más eficiente y brindar a los vecinos la información que necesitan de forma ágil”, concluyó.