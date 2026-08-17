¿Quiénes son los neuquinos acusados del salvaje crimen de un joven en Allen?

Fueron acusados este fin de semana y de forma inicial, estarán tras las rejas durante un mes. La imputación es por un delito que contempla prisión perpetua.

En la semana que pasó, el Valle rionegrino vivió dos hechos graves en General Roca y Allen, con dos hombres acribillados en distintas circunstancias. Los asesinatos ocurrieron el jueves por la noche y movilizaron de inmediato a la Policía de esa provincia y el Ministerio Público Fiscal (MPF). Una de las investigaciones arrojó resultados casi inmediatos con la detención de dos de los principales sospechosos. Ambos son neuquinos.

El MPF de la Segunda Circunscripción judicial formuló cargos a dos hombres oriundos de Neuquén por el homicidio de Franco Agustín Morales , de 24 años, ocurrido el pasado jueves en Allen . A pedido de la fiscalía, se dispuso que ambos acusados permanezcan detenidos en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El hecho sucedió el 13 de agosto alrededor de las 18 en la calle México. La víctima citó allí a un presunto comprador con quien había coordinado por redes sociales la venta de su moto. Según la hipótesis fiscal, los dos imputados llegaron al lugar junto a otros dos hombres en dos motos y armados con un revólver.

En la vereda, los atacantes increparon a Morales y le dispararon en el pecho para facilitar el robo, provocándole la muerte. Tras la agresión, los cuatro involucrados huyeron del lugar llevándose la moto de la víctima y su teléfono celular marca iPhone.

Autoridades policiales trabajaron en el barrio donde se produjeron los violentos incidentes. Somos Noticias

Las fiscales Verónica Villarruel y Laura Tronelli en una audiencia realizada este domingo atribuyeron a los sospechosos el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y para asegurar sus resultados (criminis causa) en concurso real con robo en lugar poblado y en banda agravado por el uso de arma de fuego. A ambos se los acusa en calidad de coautores.

Un iPhone de la víctima apareció en Puente 83

Entre las pruebas presentadas por la fiscalía se destacan las pericias de Criminalística en la escena, el informe preliminar de autopsia que confirmó la causa de muerte y el análisis de cámaras que registraron a los sospechosos. Además, la Policía rionegrina logró recuperar un teléfono celular marca iPhone que estaría vinculado a la causa y que estaba sumergido en la zona de Puente 83, donde fue hallado por rastreo satelital.

La fiscal informó que ambos imputados se presentaron voluntariamente en la comisaría el viernes posterior al hecho y no registran antecedentes penales computables.

Los neuquinos bajo sospecha

El implicado más joven, tiene 22 años y fue identificado como Agustín Oscar Sassi, quien es empleado en una distribuidora. Mientras tanto, el otro involucrado, se llama Juan Pablo Alexis Alfi, de 25 años, y es pintor. Entre las particularidades, el imputado más joven cumplió años este último sábado y lo pasó entre las rejas.

Pese a la oposición de las defensas particulares, la fiscalía fundamentó la necesidad de la medida cautelar de prisión preventiva para resguardar la investigación.

Rechazo al pedido de la prisión domiciliaria

Durante la audiencia, el abogado particular Saúl Lucas Dumigual se opuso a la formulación de cargos argumentando que ningún testigo logró identificar ni ubicar a su asistido en el lugar. Por su parte, la defensora particular del segundo imputado María Emilia Villar no objetó la acusación contra su representado.

Ambos abogados coincidieron en rechazar la prisión preventiva y solicitaron la modalidad de arresto domiciliario.

Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot dio por formalizados los cargos y abrió la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. Asimismo, ordenó un mes de prisión preventiva para los dos acusados al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación.