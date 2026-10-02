Conmoción en San Martín de los Andes: hallan el cuerpo de una mujer sumergido en un canal

Efectivos policiales lograron rescatarla de la fuerte corriente, pero ya no tenía signos vitales. La justicia investiga el hecho.

Encontraron a una mujer sin vida dentro de un canal de agua en San Martín de los Andes

Una mujer fue encontrada sin vida en la madrugada de este viernes dentro de un canal de agua, en San Martín de los Andes . La Policía acudió al lugar tras un pedido de auxilio y encontró a la víctima completamente sumergida y sin signos vitales.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada en inmediaciones del barrio Calderón. Según informaron fuentes oficiales, una mujer había llegado hasta un sector de la zona para pedir ayuda y señaló que el canal estaba con una considerable cantidad de agua y una corriente fuerte.

Los policías se dirigieron hasta el punto indicado y, mientras recorrían el sector, recibieron el aviso sobre una persona que estaba dentro de un canal, cerca de una vivienda. Cuando llegaron, observaron a una mujer sumergida en el agua y sin movimiento.

Debido a la fuerza de la corriente, los efectivos actuaron rápidamente para retirarla y evitar que fuera arrastrada.

El control de rutina culminó con dos detenidos por tenencia de arma de fuego.

Una vez que lograron sacarla del canal, comprobaron que no tenía pulso. De inmediato solicitaron una ambulancia y avisaron a las autoridades judiciales.

Pocos minutos después llegó personal del Sistema Integrado de Emergencia de Neuquén (SIEN), que examinó a la mujer y confirmó su fallecimiento.

La investigación está en marcha

La zona fue vallada y quedó bajo resguardo policial para permitir el trabajo de los peritos. Personal de Criminalística realizó las primeras tareas en el lugar y comenzó a reunir elementos que puedan ayudar a determinar qué ocurrió.

Hasta el momento, la identidad de la mujer no fue confirmada oficialmente. Tampoco se estableció cómo terminó dentro del canal.

En el marco de la investigación, los efectivos secuestraron un teléfono celular que fue encontrado en el lugar. El dispositivo será analizado y podría aportar información sobre las últimas horas de la víctima.

Según los primeros datos obtenidos por los investigadores, en principio no habría indicios de que se haya tratado de un hecho criminal. De todos modos, esta posibilidad todavía debe ser descartada o confirmada mediante las pericias y las medidas que ordene la Justicia.

La fiscalía también solicitará una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y establecer si la mujer falleció por ahogamiento u otra circunstancia.

La investigación quedó a cargo del área judicial de la Comisaría 23ª de San Martín de los Andes. Mientras continúan las pericias, la Justicia busca determinar la identidad de la víctima y reconstruir qué ocurrió durante la madrugada en el canal de agua del barrio Calderón.