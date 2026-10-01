Dolor en la cultura de Neuquén por la muerte de un conocido músico: las despedidas en redes

La bajada de Maida fue escenario de un choque fatal que terminó con la vida de un reconocido músico y gestor cultural de 43 años. Amigos, colegas e instituciones lo despidieron.

Dolor en la música y la cultura de Neuquén por la muerte de Matías Perelló: las despedidas en redes.

La muerte de Matías Ezequiel Perelló Momberg generó una fuerte conmoción entre músicos, docentes, productores y personas vinculadas a la cultura de Neuquén y Plottier. A pocas horas de conocerse su fallecimiento, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes para despedirlo y recordar el trabajo que desarrolló durante años.

Matías tenía 43 años y murió este martes en un violento choque ocurrido en la Bajada de Maida , donde el Chevrolet Corsa que conducía impactó de frente contra un camión cisterna. La noticia provocó una inmediata reacción entre quienes habían compartido con él escenarios, proyectos, clases y distintas iniciativas culturales.

Uno de los mensajes que reflejó el impacto de su partida fue publicado por La Buenanueva, que lo recordó como músico, docente, productor y, especialmente, como una persona dedicada a generar espacios para que otros pudieran expresarse a través de la música.

El recuerdo de una vida ligada a la música

En la publicación se destacó el trabajo que Perelló desarrolló al frente de MusicArte, un espacio en el que la música funcionaba también como una herramienta de inclusión, encuentro y aprendizaje. Allí impulsaba propuestas destinadas especialmente a niños y niñas.

También estuvo al frente de Sonar Producciones, desde donde participó en la organización de espectáculos y encuentros que permitieron acercar músicos y artistas a Plottier y a distintas localidades de la región. “Gracias por todo lo que sembraste, Matías. Tu legado seguirá sonando”, fue el mensaje elegido por La Buenanueva para cerrar su despedida.

La publicación también recuperó un registro de 2021 en el que Perelló hablaba de sus proyectos, su trabajo y de aquello que había convertido en una parte central de su vida.

“Un gran amigo de la música”

Entre los mensajes que aparecieron en las redes estuvo el de Adrián Jaimes, quien recordó a Perelló por su vínculo con los músicos y por la generosidad que, según expresó, siempre tuvo con quienes formaban parte de ese ambiente.

“Gracias por haberte conocido y compartir tu enorme generosidad con los músicos”, escribió Jaimes en una de sus publicaciones.

En otro mensaje, lo despidió como “un gran amigo de la música”, además de recordar su relación con los shows y definirlo como un “hermano de corazón”. “Se nos fue inesperadamente”, escribió, antes de dedicarle un mensaje de despedida en el que imaginó su encuentro con otros músicos y referentes que ya murieron.

Las palabras de Jaimes reflejaron una de las características que más se repitieron en los mensajes publicados después de conocerse la noticia: el reconocimiento a Perelló como una persona que no solamente trabajaba en la producción musical, sino que también acompañaba a otros artistas.

El recuerdo de sus proyectos en la región

Otro de los mensajes publicados en redes recordó que Perelló había vivido durante varios años en la comarca petrolera y que desde allí había impulsado distintos proyectos vinculados con la música.

En ese recorrido aparece MusicArte, iniciativa que tuvo una importante participación en actividades solidarias y que, de acuerdo con los mensajes difundidos tras su muerte, llegó a ser declarada de interés por los municipios.

También fue mencionado por su tarea como gestor cultural y por haber acompañado a reconocidos músicos de la Patagonia y del país, entre ellos Claudio Gabis, Diego Frenkel y Luis Robinson.

Después de atravesar la pérdida de su esposa, según se señaló en esa despedida, Perelló se instaló en Plottier junto a su hijo y continuó desarrollando allí su actividad vinculada a la música y la producción de espectáculos.

El mensaje de la Corporación Pulmarí

La repercusión de su muerte también alcanzó a instituciones que conocían a su familia. La Corporación Interestadual Pulmarí publicó un mensaje dirigido a Claudio Perelló, padre de Matías, y a toda su familia.

“Con enorme tristeza, acompañamos a nuestro compañero Claudio Perelló y a toda su familia ante el fallecimiento de su hijo Matías”, expresaron desde la institución. El mensaje continuó con un abrazo para la familia y una despedida para Matías, en un texto atravesado por el dolor provocado por la pérdida.

También lo despidieron sus alumnos

Entre las publicaciones que circularon después de conocerse el fallecimiento, también hubo mensajes vinculados a su tarea como docente. Desde Edu Urra Informa lo recordaron como “profesor de guitarra de la escuela MusicArte”, una referencia que permitió conocer otra de las facetas de su trabajo cotidiano.

Además de producir espectáculos y acompañar a músicos, Perelló estaba vinculado a la enseñanza de la guitarra y al trabajo con quienes se acercaban a la música para aprender y desarrollarse.

Por eso, las despedidas que aparecieron durante las últimas horas no llegaron solamente desde el ámbito profesional. También surgieron de personas que habían compartido con él espacios de formación y aprendizaje.

Una despedida que se multiplicó en las redes

Mientras avanzaba el duelo de familiares y allegados, las publicaciones se multiplicaron y fueron construyendo un retrato de Matías Perelló a partir de los recuerdos de quienes compartieron distintas etapas de su vida.

Las palabras que más se repitieron estuvieron relacionadas con su generosidad, su vínculo con los músicos, su trabajo como docente y productor y su decisión de crear espacios para que otros pudieran acercarse a la música.

Matías Ezequiel Perelló Momberg murió a los 43 años después del choque ocurrido en la Bajada de Maida. Detrás de su tragedia quedó también la historia de un hombre que durante años estuvo ligado a la música y la cultura de la región, una actividad que sus amigos, colegas, alumnos y distintas instituciones eligieron destacar al despedirlo.