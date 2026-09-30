Juicio por Azul Semeñenko: lograron conformar el jurado popular y fijaron nueva fecha para el inicio
Roberto Sánchez es el único imputado por homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por violencia de género.
Con el jurado popular finalmente conformado, el juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko iniciará este viernes 2 de octubre, con Roberto Sánchez como único imputado. La selección de las personas para integrarlo se demoró más de lo previsto, de modo que la primera audiencia -prevista para este jueves- también debió posponerse un día. El jurado quedó conformado con 16 personas, 12 titulares y 4 suplentes, en igualdad de género.
La selección se realizó durante tres jornadas desarrolladas en la Ciudad Judicial, sobre una citación de más de 120 vecinos y vecinas de la ciudad. Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal jefe Agustín García, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y las asistentes letradas Agustina Jarry y Agustina Bouyer, en conjunto con la querella particular que representa a la familia de la víctima y la defensa del imputado.
El juicio por jurados comenzará el próximo viernes a las 8.30 y está previsto que se desarrolle durante 14 jornadas, en principio. El juez técnico a cargo de la dirección del debate será Luciano Hermosilla.
Para arribar a un veredicto de culpabilidad sobre Sánchez, el jurado popular requiere el voto afirmativo de al menos 8 de sus 12 integrantes titulares; en caso de no alcanzar dicha cifra, el veredicto será de no culpabilidad.
Cómo fue el transfemicidio a Azul Semeñenko
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal y de la querella particular, el hecho fue cometido en la madrugada del 25 de septiembre de 2025, en el domicilio del imputado, al que ambos llegaron luego de que Sánchez abordara a Azul Semeñenko mientras ella ofrecía servicios sexuales en la vía pública.
En la vivienda, Sánchez la asesinó mediante golpes con elementos contundentes y al menos 25 heridas de arma blanca, las cuales le provocaron una hemorragia interna masiva al dañar el corazón y la aorta torácica. La fiscalía sostuvo que el ataque incrementó deliberadamente el dolor y padecimiento de la víctima, y que fue cometido mediando violencia de género y por odio a su identidad de género.
Posteriormente, el acusado trasladó el cuerpo de la mujer trans —envuelto en una lona y atado con alambres— hasta un canal de desagüe ubicado en la calle Pergamino, donde fue hallado el 14 de octubre.
El delito atribuido a Sánchez es homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor. La figura contempla como única sanción la pena de prisión perpetua.
Te puede interesar...
Leé más
"Fue transfemicidio, fue un crimen de odio": la marcha por Azul Semeñenko reclamó una condena ejemplificadora
Viernes con retiro de estatales por la marcha por Azul Semeñenko: a qué hora comienza
Homicidio del petrolero en pleno centro: lo imputaron por matarlo con un cóctel de drogas, golpearlo y robarle millones
-
TAGS
- Azul Semeñenko
- Juicio
Noticias relacionadas