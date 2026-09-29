Terror en una escuela: un alumno de 13 años asesinó a su profesora con un cuchillo

El adolescente fue detenido y es investigado por asesinato. Además de la víctima fatal, el episodio dejó otros dos heridos.

Un estudiante de 13 años protagonizó un ataque con arma blanca dentro de un establecimiento escolar en la localidad de Staskov, ubicada en el noroeste del país europeo. Como consecuencia del hecho, una profesora perdió la vida y otras dos personas —una docente y una alumna— resultaron con heridas de diversa consideración.

El ataque se desencadenó este martes aproximadamente a las 7:00, en el horario local, momentos después de que finalizara la primera clase de la jornada.

Según detalló el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, el adolescente utilizó un cuchillo para concretar las agresiones de manera imprevista dentro del edificio institucional.

Tras la alerta enviada a los servicios de emergencia, se desplegó un operativo inmediato en el predio, logrando asegurar el perímetro. Las autoridades de la cartera de Seguridad confirmaron posteriormente que la situación quedó totalmente bajo control.

Las víctimas

La víctima fatal fue una docente de 61 años, quien no sobrevivió a la gravedad de las lesiones padecidas. A pesar de haber sido trasladada de urgencia a un centro de salud de la zona, los equipos médicos confirmaron su deceso poco después de su ingreso. En tanto, una segunda profesora, de 44 años, sufrió una herida de arma blanca en la zona del tórax y debió ser hospitalizada; según los precisiones del ministro del Interior, la profesional se encuentra fuera de peligro.

La situación más delicada la atraviesa una estudiante que también resultó alcanzada durante la agresión. El ministro de Salud, Kamil Sasko, informó que la joven permanece internada en estado crítico bajo atención médica intensiva.

En el plano judicial, la Policía eslovaca ratificó que el menor de 13 años fue aprehendido en el lugar y que ya se iniciaron las actuaciones correspondientes para investigarlo bajo la carátula de asesinato.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no brindaron precisiones oficiales respecto al móvil que motivó el ataque ni explicaron el modo en que el estudiante logró acceder al arma empleada en la agresión.

La repercusión pública

El trágico suceso generó un inmediato repudio en los máximos niveles institucionales del país. El presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, manifestó su profundo pesar por lo acontecido y transmitió sus condolencias a la familia de la docente fallecida.

A través de un comunicado, el mandatario alertó sobre el impacto de la violencia en la sociedad: "Me entristece profundamente el trágico incidente ocurrido en la escuela de Staskov", sostuvo, al tiempo que advirtió que los niveles de agresividad e intolerancia presentes en el espacio público y en las redes sociales terminan repercutiendo de forma directa en la conducta de los jóvenes dentro de las aulas. Por su parte, el primer ministro Robert Fico también expresó públicamente su pésame a los allegados de la víctima.

El caso reabre la preocupación en el país europeo por los episodios de violencia con armas de corte en ámbitos educativos. Como antecedente reciente, en enero de 2025 se registró un hecho de características similares en un colegio de Spisska Stara Ves, en el noreste de Eslovaquia, donde un adolescente atacó con un cuchillo a un compañero de clase y a una docente provocándoles la muerte, e hirió a una tercera persona.