Un hombre de 30 años fue brutalmente asesinado en una celebración religiosa: la sospecha sobre los hijastros

El conmocionante episodio ocurrió en horas de la madrugada. Una ambulancia llegó al lugar pero el personal constató que había muerto.

La Justicia espera la realización de la autopsia sobre el cuerpo del hombre fallecido.

Un brutal asesinato ocurrió este domingo por la madrugada, donde un hombre de 30 años murió tras ser atacado a golpes y con un arma blanca, en plena celebración religiosa. Dos personas fueron detenidas por el crimen.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.30, cerca del río Vaqueros, cuando finalizaba una celebración en honor a la Virgen de Urkupiña, en la provincia de Salta.

Todo comenzó a raíz de una pelea de la víctima con dos personas en el sector de los baños del predio de los festejos, frente a varios testigos que se encontraban allí.

Medios locales aseguraron que el hombre logró salir del sector, pero cayó gravemente herido a pocos metros. Testigos señalaron que lo vieron abandonar los baños y que detrás de él se encontraban los dos jóvenes que posteriormente fueron detenidos.

Una ambulancia llegó al sector para realizar los primeros auxilios, pero el personal sanitario constató que había muerto. Hasta el momento, su identidad no fue difundida oficialmente.

Los hijastros son los sospechosos del crimen

Entre las hipótesis iniciales se analiza la posible utilización de un arma blanca, aunque este dato deberá ser corroborado mediante las pericias.

Tras el brutal crimen, intervino personal de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Salta. Durante la mañana, los investigadores lograron detener a dos personas de entre 19 y 23 años, una mujer y un hombre, quienes serían hijastros de la víctima y quedaron a disposición de la Justicia.

La información preliminar determinó que el ataque se produjo tras una discusión que derivó en una agresión física y, durante ese episodio, se habría empleado un elemento cortante.

La causa se encuentra en una etapa inicial, con medidas orientadas a reunir evidencia material y testimonios antes de reconstruir una hipótesis completa sobre lo sucedido.

La Justicia espera la realización de la autopsia sobre el cuerpo del hombre fallecido. El examen forense será determinante para identificar la causa de muerte, el tipo y la cantidad de lesiones que presentaba y la posible intervención de un arma blanca.

Cinco mujeres iban a visitar a la Virgen del Milagro y terminaron atropelladas por un borracho

Cinco mujeres que caminaban para participar de la celebración de la Virgen del Milagro fueron atropelladas por un motociclista que conducía alcoholizado. Todo sucedió en la madrugada del domingo pasado sobre la Ruta Nacional N° 9 y las peregrinas debieron ser trasladadas a dos hospitales.

El grupo había partido desde Apolinario Saravia y avanzaba por sus propios medios hacia la Catedral Basílica de Salta. Cerca de las cinco de la mañana, cuando las mujeres pasaban por la zona de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes, una motocicleta las embistió.

Los servicios de emergencia asistieron a las cinco víctimas en el lugar. Dos fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos, de General Güemes, mientras que las otras tres ingresaron al hospital San Bernardo, en la capital provincial.

Después del choque, los agentes sometieron al conductor de la moto a un test de alcoholemia. El resultado marcó 0,53 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.