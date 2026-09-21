Manuel Adorni dijo que tenía ahorros de USD 600 mil en bitcoin: los detalles de su patrimonio ante la Justicia

Luego de la prórroga que le concedió la Justicia el exjefe de Gabinete presentó justificación de su patrimonio. Los detalles.

El exvocero presidencial y exjefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentó la justificación de su patrimonio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Tenía plazo hasta mañana para dar respuesta a las preguntas del fiscal Gerardo Pollicita.

Al presentar las explicaciones a los 20 puntos del requerimiento de justificación de su patrimonio que le cursó el fiscal federal Gerardo Pollicita, Adorni negó haber pagado USD 245 mil por las refacciones a su casa de Indio Cuá, dijo que fueron USD 175 mil y que su dinero en efectivo provino de ahorros por USD 600 mil que justificó en la liquidación de Bitcoin entre 2017 y 2018.

En el documento de 78 carillas sostuvo que su evolución patrimonial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 “encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, según señaló Infobae.

El exfuncionario afirmó que ocho billeteras le generaron USD 591.544,61 y que sus claves privadas fueron acreditadas mediante un acta notarial. “Se trata, en consecuencia, de un activo preexistente al ejercicio de la función pública”, argumentó su abogado Matías Ledesma.

Asimismo, la defensa del exfuncionario sostuvo que una porción de ese dinero -los USD 591.544,61- permaneció guardada en efectivo fuera del circuito bancario.

Estos dólares habrían sido guardados en el domicilio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. "Los dólares así percibidos fueron parte reinvertidos bajo la misma modalidad y luego conservados por mi asistido y su cónyuge por fuera del sistema bancario, en su domicilio", explicó el abogado en el escrito.

La compra de la casa en Indio Cuá

Respecto a la casa del country y pagos en efectivo, Adorni dijo que fue financiada con un préstamo hipotecario de USD 100.000 y USD 20.000 en efectivo. "La compra del lote 380 del Country Indio Cuá, por un valor de USD 120.000, se financió mediante el mutuo con garantía hipotecaria sobre el inmueble de la calle Asamblea 1132 (Escritura N.º 119) por USD 100.000, abonándose el saldo de USD 20.000 con dinero en efectivo bajo la custodia de Bettina Angeletti", establece el escrito presentado a la Justicia.