Abrirán nueva inscripción para las becas Gregorio Álvarez y elevarán topes de ingresos

Lo adelantó el gobernador Rolando Figueroa. “No podemos perder a un chico a punto de recibirse porque no tiene los ingresos para continuar la cursada”, aseguró.

El gobernador de la provincia, Rolando Figueroa , aseguró que Neuquén continúa creciendo en infraestructura e inversión para saldar una deuda moral y reducir las desigualdades sociales y territoriales. En este sentido, remarcó la importancia de administrar responsablemente los recursos del Estado, a partir de la reducción de las plantas políticas, la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la transparencia y el orden administrativo. “Hay que administrar bien el Estado, es fundamental”, sostuvo.

En materia educativa, el gobernador destacó que durante 2025 más de 20.000 estudiantes fueron alcanzados por el sistema de becas. Adelantó que se abrirá nuevamente la inscripción para ampliar el número de beneficiarios y se elevarán los topes de ingresos para que más familias puedan acceder a las becas. “Vamos a abrir nuevamente la inscripción a más becarios, vamos a levantar la vara del límite, subiendo los ingresos mínimos para que puedan ingresar más familias y más personas a poder tener una beca”, explicó.

La ampliación del beneficio también alcanzará a estudiantes universitarios que transitan los dos últimos años de sus carreras. En este sentido, Figueroa remarcó que “no podemos perder a un chico a punto de recibirse porque no tiene los ingresos para continuar la cursada”.

Asimismo, señaló que la provincia destinó 16.000 millones de pesos a la implementación del Plan Pehuén, orientado a la modernización y reducción de la brecha digital. Con su puesta en marcha, se contempla la entrega de 40.000 netbooks, 7.000 tablets y tecnología de última generación para las aulas. Además, más de 7.000 docentes ya completaron las capacitaciones de la plataforma Escuela Digital Neuquina, un complemento que ofrece cerca de 20 propuestas de formación auto asistida, asincrónica y autoevaluativa para docentes y estudiantes de institutos de formación docente.

Infraestructura para reducir desigualdades

Con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes puedan desarrollar sus actividades en espacios adecuados y reducir las brechas de infraestructura, el mandatario destacó los avances para erradicar definitivamente las aulas tráiler. “Se realizaron intervenciones en 43 de los 65 establecimientos educativos previstos”, informó y en esa línea, recordó que la provincia llegó a acumular un retraso equivalente a 700 aulas en materia de infraestructura escolar y “entonces, creaban escuelas -como en Chorriaca- y después alquilaban cinco o siete tráiler”.

Actualmente, la provincia tiene 100.000 metros cuadrados de infraestructura escolar nueva en construcción, de los cuales 65.000 metros cuadrados corresponden a escuelas técnicas. “Estamos haciendo 10 escuelas técnicas”, graficó y adelantó que en diciembre comenzará una nueva etapa de obras de reconstrucción en otros establecimientos.

Mantenimiento escolar

Por otra parte, se refirió al plan de mantenimiento de establecimientos educativos que se ejecuta durante el receso escolar, que alcanzó a 288 escuelas, con una inversión de 56.000 millones de pesos.

El gobernador destacó que se trata de una inversión realizada íntegramente con recursos provinciales, como parte de una política sostenida de recuperación y fortalecimiento de la infraestructura educativa.