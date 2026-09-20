El Presupuesto Nacional 2027 no tiene casi nada para la provincia de Neuquén

La obra pública prevista para el año que viene es prácticamente nula, mientras que los fondos para la UNCo cubren algo más de la mitad de lo que esta casa de altos estudios necesita para funcionar.

El presupuesto nacional del año que viene no contempla obras para Neuquén.

La Ley de Presupuesto 2027 que el gobierno nacional envió al Congreso para su tratamiento contiene poco y nada para la provincia de Neuquén , en lo que hace a la realización de obras y a la asignación de recursos por fuera de los fondos coparticipables.

Sí se menciona, dentro del mensaje de esta iniciativa de ley, el aporte que hace Neuquén a la economía del país, como así también se destaca a Vaca Muerta por el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales (petróleo y gas) y su rol para revertir el déficit comercial energético.

“El aumento en la producción interna de petróleo y gas tuvo como contrapartida un superávit comercial energético de USD 5.730 millones en 2024 y de USD 7.829 millones en 2025, revirtiendo años de déficits energéticos, que afectaron la estabilidad macroeconómica desde 2010 en adelante”, se indica en el texto.

A su vez, el proyecto de ley detalla un listado de avales otorgados a la provincia de Neuquén para a toma de créditos externos, como una línea para infraestructura hídrica, destinada al sistema de agua potable para Junín de los Andes, con una partida plurianual bajo este esquema de crédito externo (Nación da el aval y la provincia lo paga) por $2.968 millones.

También se menciona a la localidad neuquina de Senillosa en el marco del Programa Manos a la Obra, resaltando la confección de uniformes penitenciarios por parte de personas privadas de su libertad en ese complejo pero no se especifica el monto asignado.

Senillosa integra un grupo de cárceles del país (Marcos Paz, Güemes, Luján de Cuyo, Santa Rosa, Jujuy, así como en los Complejos IV de Mujeres y VII de Ezeiza) que recibirán 6.500 de esos uniformes.

El Congreso Nacional deberá analizar el proyecto de ley enviado por el Gobierno.

Coparticipación y otras partidas

El total de recursos que Nación estima girar a Neuquén en 2027 alcanza, según el proyecto de Ley de Presupuesto, 1,77 billones de pesos (para este año esa asignación establece aproximadamente 1,54 billones), incluidos la coparticipación y otras asignaciones, además de $41.892 millones por compensación en el marco del Consenso Fiscal.

En cuanto a lo poco que figura respecto a obras proyectadas para Neuquén está la ruta nacional 237 (conservación mejorativa, bacheo y carpeta) para el tramo Estancia Alicura - Arroyo Limay Chico, donde el presupuesto asigna un importe de $31.687,5 millones.

A esta ruta 237 y a la 40 (mantenimiento de rutina adicional), se les girará una partida mediante un sistema modular que destina $22.500 millones compartidos para el cuidado de ambos corredores viales.

Para el mantenimiento de la ruta nacional 242, en el tramo que une Las Lajas con el límite internacional con Chile (Paso Pino Hachado), el proyecto contempla un importe total de $4.475 millones.

Esta partida está destinada específicamente a tareas de mantenimiento rutinario mediante la transferencia de funciones operativas.

Cabe destacar que, de manera paralela a lo estipulado en este presupuesto, la provincia de Neuquén asumió la gestión integral con fondos propios para el mantenimiento e infraestructura de este corredor.

Y que debió activar un esquema de financiamiento alternativo para otros tramos de rutas debido a la falta de inversión pública nacional.

Nada para Salud, Educación y poco para la UNCo

El Presupuesto 2027 enviado por el gobierno del presidente Javier Milei al Congreso no contempla obras de infraestructura en áreas como Educación o Salud dentro de la provincia de Neuquén.

Lo único que figura es un “Edificio sede en la ciudad de Neuquén”, cuya descripción indica que se harán obras de remodelación y ampliación de ese inmueble institucional por $1.662,5 millones, aunque no se específica de qué organismo nacional se trata.

En cuanto a las partidas para universidades nacionales, la UNCo tiene asignados 126.454,8 millones de pesos, cuando esta casa de alto estudios había calculado que necesita para el año que viene unos $203.000 millones de pesos para su funcionamiento óptimo.

Al mismo tiempo, para las universidades nacionales en general se establecen idénticos valores del período 2024-2026, lo que implica un nivel de financiamiento 24,9% inferior al de 2023. La brecha es más marcada si se toma como referencia lo que reclama el sector: mientras el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estimó que requerirá $11 billones para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el proyecto prevé partidas por $7,5 billones, un 32% menos.

A esa situación se suma el atraso salarial docente, que el proyecto tampoco calcula revertir. Las remuneraciones perdieron 25% de poder adquisitivo entre 2023 y 2026, y 47% si se toma el período 2015-2026.