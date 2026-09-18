Neuquén celebra el Día de la Industria con una carrera en el Parque Industrial

La propuesta se realizará el sábado 19 con una modalidad competitiva de 12 kilómetros y otra familiar de 2,5. Ya hay más de 1.200 inscriptos.

Por primera vez, Neuquén tendrá una carrera para celebrar el Día de la Industria. La propuesta se realizará el sábado 19 en el Parque Industrial Este , con una modalidad competitiva de 12 kilómetros y otra familiar de 2,5. Ya hay más de 1.200 inscriptos.

La competencia fue presentada en el hall de Casa de Gobierno por autoridades provinciales y del Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén (CAPIN).

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura , Josefina Codermatz , destacó: "Para nosotros como Gobierno de la Provincia es muy importante fomentar la práctica deportiva y que el deporte llegue a todos los rincones de la provincia".

"Este fin de semana se va a disputar la Copa Davis acá en la capital, un evento que nos llena de orgullo, pero también nos parece importante seguir promoviendo y articulando junto con el sector privado para desarrollar carreras, competencias. Trabajamos para el deporte comunitario y también para el deporte federado, con toda la preparación que se viene realizando para los Juegos de la Araucanía y los Juegos Evita", afirmó.

La funcionaria aseguró que celebran el trabajo conjunto, en este caso con CAPIN, la subsecretaría de Industria y la secretaría de Deportes, y agradeció a las empresas que también se sumaron para que la carrera se haga posible.

"Tenemos un lema dentro del ministerio y de la secretaría de Deportes y es que el deporte llegue a cada rincón de la provincia, y creo que esta propuesta hace que nuestro objetivo se acerque un poco más. Que viva la industria neuquina y el deporte”, agregó.

Las autoridades que participaron de la presentación destacaron la importancia de acompañar este tipo de propuestas que combinan actividad física, participación comunitaria y el reconocimiento al sector industrial de la provincia.

Por su parte, la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó “la articulación del sector público con el privado en la generación de propuestas que incentiven la práctica deportiva y el turismo, logrando que quienes participan en el caso puntual de esta carrera puedan, además, conocer ríos, nuevos lugares y disfrutar los espacios de nuestra naturaleza”.

“Tendremos este sábado a 1.200 personas que no solo estarán corriendo, sino también poniendo en valor a un sector muy importante para el desarrollo de la provincia de Neuquén, y el evento en este sentido será, además, una forma de homenajear a quienes invierten y aportan un granito de arena para que nuestra provincia pueda crecer más”.

En tanto el subsecretario de Industria y Modernización del ministerio de Economía Producción e Industria, Juan Manuel Morales, puso en valor la realización de esa competencia “porque nosotros aspiramos a que CAPIN no solo sea un espacio que se identifique con la producción y el trabajo sino un lugar abierto, de encuentro, para que los propios trabajadores también tengan la posibilidad tener una vez por año una carrera y el deporte empiece a ser una actividad complementaria de lo que hacemos todos los días”, resaltó.

En igual sentido se manifestó la coordinadora general del consorcio CAPIN, Karina Alarcón. “La idea de CAPIN no es solo hacer un consorcio y estar administrando sectores comunes para que las empresas sean más productivas y eficientes, sino también poder generar otros espacios para la comunidad industrial que nos está acompañando, como esta actividad abierta para la familia”, concluyó.