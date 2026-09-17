Figueroa y Gaido entregaron 16 viviendas en el barrio Z1 de Neuquén capital

El gobernador buscar afianzar una política provincial que recupera obras paralizadas, amplía el acceso a la vivienda y acompaña el crecimiento urbano con infraestructura y servicios.

Con el objetivo de reducir el déficit habitacional de la provincia, promover el acceso a la primera vivienda, mejorar la calidad habitacional existente y facilitar el acceso a créditos hipotecarios accesibles para las familias neuquinas, la gestión del gobernador Rolando Figueroa desarrolla el plan Neuquén Habita , por el cual este jueves se entregaron 16 viviendas en el barrio Z1 de la capital neuquina.

Durante el acto, que Figueroa encabezó junto con el intendente Mariano Gaido y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, se entregaron seis viviendas en la manzana 85, seis en Cuenca Intermedia y otras cuatro en las que se concretó la terminación de obra. Son unidades habitacionales que forman parte de obras iniciadas en 2022, que atravesaron un proceso de rescisión y que luego fueron paralizadas.

Figueroa destacó el cambio de rumbo en materia habitacional y señaló que la provincia viene de “años de retraso, de postergación y de abandonar la política habitacional”. En ese sentido, aseguró que la gestión trabaja para llegar “a cada uno de los sectores con las soluciones habitacionales que se requieren”.

Además, hizo hincapié en el impacto que tiene la vivienda en la vida de las familias. “Cuando uno puede entregar una casa que se transforma, con la familia, en un hogar, estamos muy conformes con todo el trabajo que se realiza”, expresó.

También precisó “la posibilidad de trabajar juntos para poder tener una nueva EPET en el sector, un nuevo CPEM, la construcción de una comisaría, una sala de atención a la salud, la posibilidad de entregar viviendas, tener todo pavimentado con servicios y con un servicio de transporte ejemplar, el mejor que existe en el país. Esto no sucede en ningún otro punto del país”.

Por su parte, el intendente Gaido resaltó que “son obras fundamentales que en este país solamente se ven en Neuquén” y remarcó: “Es el único lugar en que se entregan viviendas en el país”.

En tanto, la ministra Bertoldi explicó que “en esta nueva entrega en el Z1 son 16 viviendas de dos dormitorios cada una, que se suman a las 68 que ya estamos entregando y entregamos durante este año. A su vez, se suman a las 324 viviendas que estamos desarrollando solo en este sector del Z1”.

Sostuvo que “cada entrega de vivienda es muy emotiva, es uno de los actos de gobierno que más representan nuestras prioridades de políticas públicas en este programa maravilloso que estamos llevando adelante, que es el Neuquén Habita, que busca dar soluciones habitacionales a cada neuquina y cada neuquino”.

Asimismo, detalló que “estamos trabajando en el nuevo CPEM y la nueva EPET, dos obras muy esperadas para este sector de Neuquén capital”. Y concluyó que eso “habla de un trabajo integral de obra pública e infraestructura que estamos llevando adelante aquí”.

Neuquén Habita es un programa que lleva adelante el Gobierno provincial, que proyecta desarrollar más de 30.000 soluciones habitacionales en toda la provincia durante los próximos dos años.