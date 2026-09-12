Mariano Gaido celebra los 122 años de Neuquén capital con obras transformadoras y un futuro metropolitano

El intendente rapasó los principales hitos de sus seis años de gestión, la importancia de ofrecer más oportunidades a los neuquinos y los proyectos que siguen para la metrópolis del futuro.

Mariano Gaido celebra este 12 de septiembre el 122° aniversario de Neuquén capital y el sexto que lo tiene a él como intendente de la ciudad . En ese lapso, pasó de asumir el reto de iniciar una gestión desafiante, y como sucesor de otro jefe comunal transformador, a dejar que los resultados describan —antes que él mismo— su trabajo en el Palacio Municipal.

Dice que prefiere no hablar de él ni de su futuro. Pero la actitud evasiva que asume ante las preguntas personales se transforma en un discurso veloz y arrollador cuando repasa los logros obtenidos en su gestión, como si ninguna entrevista alcanzara para repasarlos todos. "Después de seis años, hablo con parámetros técnicos y objetivos", dijo Gaido, que se define como un apasionado de la ciudad de Neuquén.

"Yo soy resultadista, soy pragmático, y le dejo a la ciudad una gestión 10 veces mejor que la que me encontré", dijo y ofreció ejemplos concretos: "Hablo de lo económico, de ordenar la gestión . Llegamos con más del 40% destinado a personal y lo bajamos al 25%; teníamos el 20% destinado a obras y pasamos al 47%. Esos números son indiscutibles".

El intendente repasó los puntos más salientes de la transformación que impulsó en estos seis años de gestión, con un Paseo Costero que recibió con 1,5 kilómetros de extensión y que superará los 33 este sábado, cuando se corten las cintas de un nuevo sector. A ese cambio se suman los seis mil lotes con servicios, el Polo Tecnológico, las ciudades deportivas, más de 3 mil cuadras de asfalto o un cambio integral en el servicio de transporte urbano.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido. Claudio Espinoza

Y aunque su rol frente al municipio le permite mostrar resultados tangibles, la capital también representa una fuente inagotable de nuevos desafíos. En diálogo con LM Neuquén, el intendente aseguró que Neuquén es el punto de acceso a Vaca Muerta, por cómo se diagrama la conectividad en la provincia, pero es también la capital de la formación rocosa y su industria, no solo por cercanía geográfica, sino porque es la urbe que la mayoría elige para vivir.

En ese contexto, su reto es afrontar los desafíos de una ciudad que recibe a buena parte de los 70 migrantes diarios que llegan a la provincia y que demandan cada vez más infraestructura. "Para el final de 2027 queremos tener el 100 % de las cuadras asfaltadas y el 100 % de los servicios. Hoy estamos al 87 % de los servicios, ya por encima de la mayoría de las ciudades, que tienen un 50 % o 60 % de cobertura", afirmó.

Una ciudad para un proyecto de vida

Gaido aclaró que no limita la gestión a prestar los servicios básicos de las ciudades, como el pavimento o la limpieza, sino que busca generar las condiciones necesarias para que los neuquinos, por nacimiento o por elección, puedan construir aquí su proyecto de vida.

Claudio Espinoza

En esos 70 inmigrantes de cada día, el intendente ve la historia de sus propios padres. Y en los programas de formación, empleo y desarrollo económico que impulsa ve sus anhelos de la juventud cuando, tras haber perdido a su papá con apenas 14 años, trabajó a la par de su mamá para salir adelante.

"Yo a esa edad solamente soñaba con tener un trabajo, no era ningún Elon Musk", bromeó. Pero en su propio contexto, un empleo en blanco, de calidad, se parecía bastante a las ambiciones espaciales del empresario tecnológico.

Hoy, tras haber presentado un programa de beneficio fiscal por 10 años, Gaido ve el interés de las 600 empresas inscriptas para formar parte del nuevo Parque Industrial Capital como oportunidades laborales para los jóvenes que, como hacía él, buscan un empleo registrado.

"A mí me saca el sueño que las empresas del segundo o el tercer anillo de Vaca Muerta se instalen ahí porque van a generar 25 mil empleos de calidad, y son trabajadores que van a poder desarrollar esos empleos en un espacio con todos los servicios, con limpieza, seguridad, con un transporte público que te lleva directamente al Parque", afirmó.

En esa misma dirección, repasó las políticas que motorizan la economía o la inserción laboral, como el Instituto Vaca Muerta (IVM), las empresas radicadas en el Polo Tecnológico y el proyecto de sumar un espacio de investigación biomédica en la tercera nave. También la economía del turismo, con eventos masivos y la ampliación de los Paseos Costeros, o la construcción pública y privada, con más de 100 edificios y más de 40 mil metros cuadrados en desarrollo en la ciudad.

Si bien estos proyectos ya dan una cosecha concreta en el corto plazo, con una Fiesta de la Confluencia que bate récords o cifras de desempleo entre las más bajas del país, otras de sus apuestas, como la ampliación de la matriz productiva o el desarrollo de energía solar, se verán años más tarde, cuando él ya no ocupe el rol de intendente. Sin embargo, aseguró que va a seguir estando, con un rol clave en un equipo que le dará continuidad a esos logros y bajo un nuevo liderazgo que anuncia sin dar nombres pero con pronombres femeninos.

Un futuro en clave metropolitana

A pocos días del aniversario, Gaido recorrió la obra de un nuevo loteo para 1700 familias que avanza sobre la Autovía Norte, en un mapa que sobrepasa las fronteras antes imaginadas para Neuquén. Tras la ampliación del ejido y el crecimiento de la ciudad hacia la meseta, la expansión territorial es elocuente. Pero la gestión afronta el desafío de gobernar, en realidad, un área metropolitana.

Claudio Espinoza

"Somos unos 350 mil habitantes en Neuquén de noche, pero 700 mil de día, porque cada día ingresan más de 230 mil autos", dijo y aclaró que, en el marco del pacto de gobernanza, trabaja junto a otros intendentes para gobernar pensando no en ciudades aisladas sino en regiones integradas. Por eso, destacó proyectos coordinados con la Provincia, como el Hospital Norpatagónico y las grandes avenidas de acceso, que se construyen pensando en una ciudad de un millón de habitantes.

Pero, ¿cómo planea ese futuro? El jefe comunal aclaró que muchas de las ideas que desarrolla en Neuquén se basan en una técnica de "copy-paste". En sus viajes por otras ciudades del mundo, apunta a traer inversores, pero también modelos de gestión o innovación urbana, que aplica de manera traducida, adaptándolas a las necesidades locales y la idiosincrasia neuquina.

Claudio Espinoza

En el futuro cercano ya se vislumbran obras transformadoras, como la Avenida Mosconi. Y aunque en el futuro más deslumbrante aparecen teleféricos, trenes en altura o estadios y centros comerciales multipropósito, la esencia de su gestión crece desde otra raíz. "Muchos me piden por el estadio, por Neuquén Arena, y cuando vemos que las entradas de la Copa Davis se agotaron en 40 minutos, sabemos que hay un público para eso", explicó.

Pero antes, a Gaido le apremiaba cumplir otro compromiso. "Vos no podés soñar o presentar un estadio si no tenés una planificación deportiva equilibrada que dé oportunidades gratuitas para los chicos", dijo y aclaró que hoy, cinco barrios de la ciudad cuentan con ciudades deportivas con canchas, espacios culturales, atención médica y seguimiento nutricional de más de 5 mil vecinos de la capital.

Claudio Espinoza

"Desarrollada esta política pública, yo creo que es momento de pensar en el estadio, porque es otra jerarquía, es pensar en una ciudad de eventos, en el concepto de una gran metrópolis", dijo y adelantó que proyecta una colaboración público-privada para capitalizar, en este proyecto, el interés de los inversores en Neuquén. "Cuando vamos a Houston o a Buenos Aires, todos hablan de Neuquén, porque este es el proyecto más importante de crecimiento a nivel nacional", cerró.