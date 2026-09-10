Gaido confirmó el lugar de su candidatura 2027: "Mi palabra vale más que una firma"

El intendente dio precisiones sobre qué rol ocupará en las elecciones del 2027 y descartó que sea un cargo nacional y provincial. ¿Será concejal?

El intendente de la ciudad de Neuquén , Mariano Gaido , habló de su eventual candidatura en las próximas elecciones de 2027. Consultado de manera directa por Línea Abierta de LU5 dio alguna precisión del escenario político, que lo tendrá como protagonista en una boleta, con la mirada más firme en el Concejo Deliberante.

"Voy a acompañarla o acompañarlo", respondió, en referencia al candidato o candidata a intendente que surja del espacio, que, como ya se viene informando, saldrá de su propio gabinete. Será un funcionario de primera línea.

Ante la insistencia de la conductora Majo Carrascal sobre si Gaido será candidato a concejal, el intendente no cerró una definición, pero sí dio un marco y algunas pistas. Se le preguntó si se podría comprometer por escrito y Gaido fue tajante: "Mi palabra vale más que una firma". Se le había consultado concretamente si iba a ser primer concejal por la lista que competirá por las elecciones 2027.

"Voy a acompañarla o acompañarlo, y el acompañamiento se va a dar en el lugar más importante que yo pueda poner a disposición, sin importar el cargo, porque quiero defender, cuidar y proyectar lo que está sucediendo en Neuquén para las próximas gestiones", dijo el jefe comunal, quien fundó su propio espacio político, que es el sello de Primero Neuquén.

El intendente remarcó que el nombre del candidato o candidata se conocerá recién "en el momento de la convocatoria a elecciones".

La definición, aunque ambigua respecto del cargo puntual, sí achica algo el terreno. Al circunscribir su futuro rol a "la ciudad de Neuquén", Gaido descartó —al menos en el planteo que hizo al aire— tanto una candidatura a diputado nacional como a un cargo legislativo provincial, dos alternativas que sonaban dentro del esquema de Primero Neuquén de cara a 2027.

La incógnita queda entonces reducida a si su lugar será una banca en el Concejo Deliberante o alguna otra función dentro de la estructura municipal, tal como él mismo lo dejó planteado.

Los nombres que ya suenan (y el más fuerte)

Las definiciones de Gaido llegan en medio de una pelea que ya empezó a moverse puertas adentro del oficialismo. Una compulsa que no llega a ser real, sino que tiene el objetivo de medir tiempos, y no quemar figuras, sino sobreexponerlas ante el calendario electoral, más allá del mediatismo.

"Voy a acompañarla o acompañarlo, y el acompañamiento se va a dar en el lugar más importante que yo pueda poner a disposición, sin importar el cargo, porque quiero defender, cuidar y proyectar lo que está sucediendo en Neuquén para las próximas gestiones" - Mariano Gaido.

María Pasqualini, jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, es el nombre más fuerte, y de hecho es la persona que sale permanentemente como vocera y está al lado del intendente inaugurando obras.

En algún momento también se mencionó a Juan Hurtado (secretario de Gobierno), Fernando Schpoliansky (secretario de Hacienda y Finanzas) y Gastón Contardi (secretario de Innovación y Gestión Estratégica) y hasta Mauricio Serenelli (Vinculación Estratégica) y Luciana De Giovanetti (Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional).

Pasqualini sigue siendo la que más explícitamente dejó trascender su visibilidad en la candidatura —llegó a decir en declaraciones públicas que "somos muchos" y que todavía no está claro "quién puede tener la oportunidad"—, y ganó espacio adicional al protagonizar buena parte de los anuncios con Gaido.

Claudio Espinoza

Por su parte, el diputado provincial del MPN Claudio Domínguez, señalado como uno de los articuladores del esquema de alianzas entre Gaido y el gobernador Rolando Figueroa de cara a 2027, descartó ser él quien compita por la intendencia capitalina".

"Yo hago lo que me gusta, armar, no voy a ser candidato a nada", afirmó, y remarcó que su rol seguirá enfocado en la organización política del espacio y no en la disputa electoral.

Gaido insistió varias veces en que su prioridad no es el cargo sino sostener el proyecto político. "Lo más importante es tener un equipo", sostuvo, y mencionó como ejemplo a la jefa de gabinete, María Pasqualini. El intendente enumeró como respaldo de su gestión la ausencia de tomas de tierra en los últimos seis años, la entrega de seis barrios con lotes con servicios —con un séptimo previsto para marzo de 2027— y un plan de asfalto que superó las 3.400 cuadras.

Respaldo a Figueroa, distancia con Nación

Gaido confirmó que acompañará a Rolando Figueroa "porque es lo mejor que le pasó a la provincia", y contrastó el superávit provincial con lo que calificó como falta de acompañamiento del gobierno nacional.

Claudio Espinoza

Citó la distribución de la renta de un barril de petróleo —según sus cifras, el 27% para Nación, el 13% para la provincia y el 60% entre costos y ganancias de las empresas— para reclamar mayor apoyo a Neuquén, aunque aclaró que acompañará "a todo gobierno nacional que tenga una buena idea o que beneficie a Neuquén", sea cual sea su signo político.