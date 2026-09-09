La felicidad de Elsa: la casa propia del ISSN en Mariano Moreno será una realidad

El servicio público eficiente nace de valorar a las personas. Elsa Méndez, pilar de la delegación del ISSN desde el año 2000, se jubilará en dos años logrando ver, finalmente, el propio edificio terminado.

Hay historias que se escriben con paciencia. La del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) en Mariano Moreno comenzó el 10 de octubre de 2000, cuando era gobernador Jorge Omar Sobisch. Nació como una subdelegación, en un edificio prestado, precario. La primera delegada fue Elsa Méndez. Y hoy, 26 años después, sigue ahí.

Elsa aún está a cargo, ya con categoría de delegación desde 2009, junto a su compañera Eva. Entre las dos hacen todo: altas de afiliados, derivaciones médicas, autorizaciones de alta complejidad, medicamentos crónicos, programas de prevención, jubilaciones, pensiones, turismo y coseguros. Son 1.149 afiliados que gracias a ellas no tienen que viajar a Zapala o a Neuquén Capital.

"Venimos trabajando en forma precaria, ocupando ya tres lugares, incómodamente", contó Elsa en diálogo con LM Neuquén. La alegría ahora es tremenda. Porque por primera vez en los más de 80 años de historia de Mariano Moreno, el ISSN tendrá edificio propio.

El proyecto se enmarca en el Programa Delegación Propia que impulsa la administradora general, Mariane Bartusch, y que ya tiene ejemplos en la provincia: Las Coloradas, Taquimilán (58,90 m²), Zapala (lote de 1.835 m² en Houssay y Sapag), Plaza Huincul y el más cercano, Bajada del Agrio, que ya comenzó con un presupuesto oficial de 110 millones de pesos para 60 m².

En Mariano Moreno, el nuevo edificio tendrá 58,90 m², en la intersección de Nicolás Levalle y 9 de Julio, muy cerca del municipio y del BPN. Será construcción tradicional, financiado 100% por el ISSN y ejecutado por obra delegada por la municipalidad. El terreno fue otorgado por el municipio y el concejo deliberante. El plazo estimado es de 60 días luego del acondicionamiento del suelo.

El plano sobre la mesa

Días atrás, en el Salón de Reuniones de la municipalidad, el intendente Javier Huillipan y el arquitecto municipal Pablo Ayala -quien supervisará la obra- le presentaron a Elsa el plano ejecutivo.

La imagen los muestra concentrados: Ayala de pie señalando la planta, Elsa y Huillipan sentados. Cuatro ambientes bien pensados: un salón amplio para tres escritorios de atención primaria, una oficina privada para la encargada, un baño accesible, un depósito y una cocina con salida lateral.

Un hito histórico

Para Huillipan, es un hito histórico. "Hasta hoy la obra social funciona en un edificio municipal en comodato. Van a tener oficina propia, condiciones dignas. Tengo que destacar la agilidad del ISSN: un expediente que normalmente tarda más de un año, se resolvió en pocos meses", dijo. Además, ingresó el decreto que adjudica el presupuesto y en estos días ingresará el primer depósito. Ya se hacen los trabajos de replanteo y nivelación.

Para Elsa, que está a dos o tres años de acogerse a la jubilación, es ver el sueño cumplido antes de irse. "Estoy contenta porque antes de jubilarme voy a poder ver el edificio nuevo. Quedará mi compañera Eva y ojalá se pueda generar otro puesto", anheló.

Defendió esta institución por 26 años en lugares prestados. Ahora la verá crecer con territorio propio. Y eso, para Mariano Moreno, marca un antes y un después.