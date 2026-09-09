La Fiesta de la Confluencia 2027 en Neuquén tiene nueva fecha: ¿Cuándo será?

La noticia se conoció este miércoles, cuando se llevó adelante la apertura de sobres de la licitación de la empresa que encabezará la organización.

La Fiesta de la Confluencia en Neuquén tiene nueva fecha. Este miércoles, tras la apertura de sobres de la licitación de la empresa que encabezará la organización, se confirmó que se realizará del 18 al 21 de febrero.

El tradicional evento, que ya tuvo 13 ediciones con una masiva convocatoria de público, se renueva para una décimo cuarta edición con un esquema similar al que se implementó en los últimos años: la organización quedará a cargo de una empresa externa, que se financiará con sponsors y la venta de entradas al campo preferencial.

Inicialmente, la Fiesta se celebraría los días 11, 12, 13 y 14 de febrero , pero este miércoles se anunció el cambio para una semana después.

La propuesta técnica presentada correspondió a la firma Concierto Talento SA, la cual se consolidó como la única empresa oferente dentro del proceso licitatorio nacional. El procedimiento se desarrolló bajo el seguimiento de los diferentes estamentos técnicos del Estado local para certificar la transparencia administrativa y el cumplimiento normativo de cada etapa.

Cómo fue la convocatoria

La convocatoria formal tuvo un alcance federal, buscando atraer a las principales firmas del sector de entretenimientos y espectáculos del país.

La primera etapa del proceso de licitación se realizó el pasado 17 de julio. En aquel momento, la jefa de división de Licitaciones, Claudia Pesce, aportó detalles sobre el encuadre del pliego: "Las condiciones es lo de una licitación pública nacional. Se invitó a las empresas a nivel general, a nivel país. Por supuesto con determinada trayectoria, con determinados antecedentes para que la Municipalidad de Neuquén pueda saber que el oferente o los oferentes tienen la capacidad que se requiere para poder hacer este evento".

Sobre el circuito legal y las responsabilidades finales que asumirá la firma privada dentro del predio, la funcionaria concluyó: "Primero se tiene que analizar si todo lo que se presentó y todo lo que la empresa presenta está en condiciones, si está bien, si sus antecedentes están bien, si su propuesta está bien, se preadjudica y después viene la parte de la adjudicación, es una segunda etapa".

En sintonía con las metas de la administración local, el municipio fundamenta este tipo de licitaciones públicas en la premisa de sostener una gestión eficiente y cuentas ordenadas.

El impacto económico

El único ingreso que recibe la Municipalidad, destinado a cubrir el cuidado del espacio, proviene de los aportes efectuados por los sponsors comerciales oficiales. Sumado a esto, en las ediciones anteriores de la Fiesta se incorporó el sorteo de vehículos para complementar los fondos.

Este esquema de financiamiento externo genera los ingresos necesarios que permiten cubrir exclusivamente el mantenimiento del predio de la Isla 132, garantizando de esta manera que los costos globales del Festival sean asumidos en su totalidad por la productora seleccionada.

Contar con un evento de esta envergadura a costo cero para los vecinos de la ciudad representa un logro de sustentabilidad económica indispensable para la planificación del calendario cultural capitalino.

La consolidación de este esquema organizativo funciona además como un potente motor para el desarrollo de la economía local y la consolidación del perfil turístico y cultural de Neuquén.

Al delegar el financiamiento de las contrataciones en la firma privada, la propuesta potencia el impacto económico al sector privado mediante una fuerte articulación que dinamiza el comercio local, los servicios gastronómicos y el rubro hotelero.

Este tipo de megaeventos impulsa de manera directa la generación de empleo genuino, abriendo nuevas oportunidades laborales para los sectores productivos de la región.

Además, asegura el beneficio directo para los vecinos de la ciudad de disfrutar de grandes artistas internacionales y nacionales de primer nivel con acceso totalmente gratuito, democratizando la cultura.