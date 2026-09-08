Murió Liberata Ríos, la mujer de 101 años que le enseñó a su ciudad a no rendirse nunca

San Martín de los Andes despide a una Vecina Ilustre, a los 101 años. Impulsó el Consejo de Adultos Mayores y fue un símbolo de vitalidad.

El Municipio de San Martín de los Andes despidió con profundo pesar, pero también con gratitud y cariño, a Liberata Ríos, la Vecina Ilustre que falleció a los 101 años y que durante décadas fue una presencia activa e inconfundible en la vida comunitaria de la ciudad.

Liberata se destacó por su enorme compromiso ciudadano. Fue, junto a Dorila Fleitas, una de las impulsoras de la creación del Consejo Municipal de Adultos Mayores de San Martín de los Andes, concretado en 2014, y participó del Club de Día desde su fundación, en 2013.

Su historia también estuvo marcada por una decisión que sorprendió a su comunidad: retomó sus estudios ya de adulta y completó el nivel secundario a los 84 años, en el CPEM N°57, un gesto que se transformó en ejemplo para muchos vecinos.

Liberata Ríos en el festejo por sus 100 años con el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti.

Nacida en Collón Cura, Liberata llegó a San Martín de los Andes desde muy pequeña y allí construyó su vida. Durante años sostuvo, junto a su madre, un almacén de ramos generales en la ciudad.

El festejo de sus 100 años en San Martín de los Andes

Su trayectoria fue reconocida en distintas oportunidades: en 2009 la entonces intendenta Luz María Sapag le otorgó una Distinción al Mérito; en 2014 el Consejo Provincial de la Mujer la nombró mujer destacada de Neuquén; y el Concejo Deliberante local le confirió la Distinción de Ciudadana Ilustre.

En enero de 2025, Liberata celebró sus 100 años con un desayuno en el teatro San José, al que asistieron el intendente municipal, Carlos Saloniti, familiares, amigos del Club de Día, la presidenta del Concejo Deliberante, Natalia Vita, el secretario de Cultura, Gustavo Santos, y Nicolás Escobar, en representación de la Secretaría de Desarrollo Humano.

En aquella jornada, visiblemente emocionada, Liberata había dicho: "En este día de mis 100 años les quiero dar las gracias de corazón. Gracias al Municipio, a cada una de las personas que lo integran, siento una gratitud inmensa, estoy en el aire, con una tremenda felicidad".

Hasta hace muy poco tiempo, Liberata seguía participando activamente de torneos de ajedrez, actividades culturales, talleres de teatro y talleres literarios. También había recorrido distintas ciudades del país representando a organizaciones de adultos mayores de Neuquén, y era integrante del Coro Cantacantos.

La despedida del intendente Carlos Saloniti

Al conocer la noticia de su fallecimiento, el intendente Saloniti destacó "el ejemplo de Liberata, la alegría, la perseverancia, sus enseñanzas y la amorosidad con la que nuestra Vecina Ilustre transitó su tiempo y dejó huellas imborrables en nuestra comunidad".