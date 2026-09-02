Un auto chocó a una mujer en pleno centro y fue trasladada al hospital

La víctima cruzaba la calle Mascardi cuando fue impactada por una camioneta Toyota. Fue asistida por el SIEN y trasladada al hospital por su familia.

El siniestro se registró el martes a la noche en pleno centro de San Martín de los Andes.

Un sorpresivo incidente vial se registró el martes por la noche cuando una camioneta chocó a una mujer mientras cruzaba la calle Mascardi, en pleno centro de San Martín de los Andes . El impacto le causó heridas de consideración a la víctima, que tuvo que ser trasladada al Hospital Dr. Ramón Carrillo para recibir atención médica.

El siniestro ocurrió cuando la mujer estaba atravesando la calzada de la calle Mascardi, a la altura de General Roca, y por motivos que aún son materia de investigación, la camioneta Toyota Rav4 terminó impactandola.

Las condiciones climáticas podrían haber influido en el siniestro, ya que al momento del hecho se registraba una intensa lluvia en la ciudad. Las precipitaciones podían reducir drásticamente la visibilidad y afectar las condiciones de circulación de los vehículos y transeúntes.

Tras el impacto, se dio aviso a los servicios de emergencia y rápidamente acudieron al lugar dos móviles de la División Tránsito de la Policía de Neuquén. Los efectivos realizaron las primeras actuaciones en el lugar y trabajaron para establecer la mecánica de accidente, a partir de la disposición del vehículo, ya que las marcas en el asfalto serían borradas debido a las intensas precipitaciones.

La camioneta Toyota Rav4 impactó a la mujer cuando cruzaba por la calle.

Dos móviles policiales asistieron al lugar y el SIEN atendió a la víctima

Por su parte, el personal médico del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) asistió a la mujer en el lugar. Posteriormente, su familia dispuso su traslado al Hospital Dr. Ramón Carrillo, donde fue atendida por las heridas sufridas.

El personal policial quedó a cargo de las actuaciones correspondientes, mientras se procura establecer las circunstancias exactas del siniestro y establecer las eventuales responsabilidades que derivaron en el incidente vial.

Rápidamente acudieron al lugar dos móviles de la División de Tránsito de la Policía del Neuquén.

Desastre en pleno Santa Genoveva: una moto chocó contra un auto y se estrelló contra el vidrio de una heladería

Una maniobra de tránsito que terminó de manera inesperada generó un fuerte susto el sábado 29 de agosto por la tarde en un sector muy transitado de la ciudad de Neuquén. Una motocicleta chocó contra un automóvil y, producto de la violencia del impacto, salió despedida, rompió la vidriera de una heladería y terminó dentro del comercio. Dos personas que circulaban en la moto fueron trasladadas al hospital Castro Rendón.

El siniestro ocurrió después de las 17 del pasado sábado, en la intersección de las calles Illia y Formosa, en el barrio Santa Genoveva. Según explicó la comisario Andrea Solano, en el lugar participaron dos vehículos: un Chevrolet Prisma y una motocicleta Honda.

En el automóvil viajaban una joven de 20 años y un hombre, mientras que en la moto se movilizaban un joven de 22 años, que conducía, y una mujer de 18. De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Policía, ambos vehículos circulaban por calle Illia en dirección norte. Al llegar al cruce con Formosa, la conductora del Chevrolet Prisma comenzó una maniobra para girar hacia la izquierda.

Fue en ese momento cuando se produjo la colisión con la motocicleta. Según las primeras actuaciones, la moto habría intentado adelantar al automóvil por el sector izquierdo, una maniobra que no está permitida en ese tramo de la calle.

Según informó la comisario Andrea Sliano en R7, la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y permitió a los investigadores observar con claridad cómo se produjo el choque.

El impacto y la moto que terminó dentro del local

La fuerza del impacto hizo que la motocicleta se desplazara hacia uno de los laterales de la esquina. El rodado terminó atravesando la vidriera de una conocida heladería ubicada en esa intersección y quedó dentro del comercio.

Afortunadamente, las personas que se encontraban en el lugar no resultaron alcanzadas por la moto. La comisario Solano explicó que las imágenes muestran incluso a dos personas que estaban a pocos centímetros del lugar donde ingresó el rodado.

El registro de las cámaras permitió dimensionar el riesgo de la situación: la motocicleta pasó muy cerca de quienes se encontraban en la vereda antes de atravesar el vidrio e ingresar al local.

A diferencia de algunas versiones que circularon después del siniestro, las dos personas que viajaban en la moto no ingresaron junto con el rodado a la heladería. El vehículo fue el que terminó dentro del comercio luego de romper la vidriera.

El conductor de la motocicleta y su acompañante fueron trasladados al hospital Castro Rendón para recibir atención médica. Al momento de la intervención policial, se aguardaban los informes médicos para determinar con precisión el carácter de las lesiones.