Incendio en un complejo de Neuquén: una pareja se despertó por el fuego

El siniestro ocurrió durante la mañana en una vivienda ubicada sobre Avenida del Trabajador. No hubo personas heridas y los daños fueron parciales.

Incendio en una residencia de Neuquén: una pareja dio aviso del fuego y ahora se investigan las causas que lo iniciaron. (Foto: Gentileza)

Un incendio generó preocupación durante la mañana de este martes en una residencia de Neuquén, donde una pareja que se encontraba durmiendo advirtió la presencia de fuego y dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia. La rápida intervención de Bomberos permitió controlar las llamas antes de que alcanzaran otros sectores del inmueble.

El hecho ocurrió minutos antes de las 6:20 en una residencia ubicada sobre Avenida del Trabajador al 2300. Ante el llamado de emergencia, una dotación del Cuartel 2 de Gregorio Álvarez se dirigió hasta el lugar y constató que el fuego se había iniciado en un ambiente de la planta baja.

Según explicó el comisario José Rivas a LM Neuquén , al arribar los bomberos encontraron un incendio generalizado dentro de un sector utilizado como living-comedor. El espacio formaba parte de un complejo de departamentos que cuenta con planta baja, primer piso y segundo piso, con diferentes ambientes y familias alojadas en cada sector.

El sector afectado era un ambiente de aproximadamente seis metros por cuatro metros, utilizado también como espacio para dormir. Allí se encontraba una pareja que advirtió el incendio y pudo dar aviso rápidamente.

Las llamas alcanzaron principalmente elementos ubicados dentro del ambiente y afectaron, en particular, un colchón que se encontraba sobre el piso. De acuerdo con la información brindada por Bomberos, el fuego avanzó aproximadamente dos metros dentro del recinto y no llegó a propagarse hacia la totalidad del complejo.

La situación pudo ser controlada con la intervención de una sola dotación del Cuartel 2 de Gregorio Álvarez. Los trabajos para extinguir las llamas demandaron unos 20 minutos.

A pesar de la preocupación que generó el incendio por tratarse de un lugar donde se encontraban varias familias, no hubo personas heridas ni víctimas fatales. La pareja que se encontraba en el ambiente donde comenzó el fuego logró ponerse a resguardo y dar aviso a los equipos de emergencia.

Una residencia donde viven varias familias

El inmueble no funcionaba como una vivienda familiar tradicional, sino como una residencia subdividida en distintos ambientes. En las diferentes plantas había otras familias que se encontraban descansando al momento del incendio.

El propietario del lugar, un hombre de 47 años, fue entrevistado por los efectivos y permitió el ingreso de los bomberos a otros sectores de la residencia para comprobar hasta dónde habían llegado los efectos del fuego y verificar que no hubiera una propagación hacia otros ambientes.

Finalmente, los daños fueron parciales y quedaron concentrados principalmente en el sector de la planta baja donde se originó el incendio.

Investigan cómo comenzó el incendio

Una vez controlada la emergencia, personal especializado comenzó a trabajar para determinar qué provocó el fuego. Hasta el momento no se estableció oficialmente cuál fue el origen del siniestro.

El área de Siniestros de Bomberos realiza las pericias correspondientes para determinar las causas y establecer cómo se inició el fuego dentro del ambiente.

Además, interviene el área judicial de la Dirección Bomberos, que llevará adelante otras medidas vinculadas con la investigación. Entre ellas se encuentra el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en la vía pública.

Si bien la residencia no contaba con cámaras internas, los investigadores podrán analizar las imágenes registradas por los domos instalados en las inmediaciones para obtener información que pueda ayudar a reconstruir lo ocurrido durante los minutos previos al incendio.

Por ahora, la investigación continúa mientras se realizan las pericias en el lugar. La principal conclusión de la intervención de Bomberos es que el fuego pudo ser controlado rápidamente y quedó limitado a un sector de la planta baja, sin que se registraran personas heridas.