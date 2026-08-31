Internaron de urgencia al intendente de San Patricio del Chañar: sufrió una descompensación

Gonzalo Nuñez fue trasladado por su familia al hospital y luego derivado a una clínica privada. Qué dice comunicado oficial de la Municipalidad.

El intendente de San Patricio del Chañar , Gonzalo Nuñez , sufrió una descompensación durante la jornada del sábado y fue trasladado por su familia al Hospital Dra. Alicia Cruz de esa localidad para su evaluación y atención médica.

Posteriormente, por indicación de los profesionales que lo atendieron, fue derivado a la Clínica Leben Salud , donde permanece bajo seguimiento médico a la espera de las indicaciones para su recuperación.

La información fue confirmada oficialmente a través de un comunicado oficial emitido por el Despacho de Intendencia de la Municipalidad de San Patricio del Chañar, que no precisó el diagnóstico ni el cuadro clínico del jefe comunal.

Desde el municipio señalaron que Nuñez "mantiene contacto con su familia y con los integrantes de su Gabinete", y que sigue al tanto de los asuntos vinculados a la gestión municipal.

El comunicado despejó cualquier duda sobre el funcionamiento del Ejecutivo local. "La administración municipal continúa funcionando con normalidad, garantizando la continuidad institucional y de los servicios municipales", señalaron.

Lo que no fue comunicado es quién estará formalmente a cargo de la intendencia, que en este caso podría recaer sobre la viceintendenta Verónica González.

Agradecimiento y pedido de cautela

En el comunicado, la Municipalidad agradeció especialmente al Hospital "Dra. Alicia Cruz", a sus profesionales y a todo el personal de salud que intervino en la atención del intendente "por la predisposición, el compromiso y la atención brindada desde el primer momento".

Asimismo, desde el Despacho de Intendencia pidieron evitar la circulación de versiones no confirmadas: "A fin de evitar especulaciones o información inexacta, cualquier novedad será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales de la Municipalidad de San Patricio del Chañar", indicaron, y agradecieron "el respeto y acompañamiento de toda la comunidad".