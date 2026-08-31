Empieza una semana con días de viento en Neuquén: ¿A cuánto llegarán las ráfagas?

El tiempo tendrá varios cambios durante los próximos días, con tardes templadas, ráfagas intensas y un descenso de las temperaturas hacia el fin de semana.

Cómo estará el clima en Neuquén: viento, nubosidad y un marcado descenso de temperatura

La última jornada de agosto tendrá condiciones particulares en la ciudad de Neuquén y marcará el comienzo de una semana en la que el tiempo irá cambiando con el correr de los días. El pronóstico anticipa temperaturas que se mantendrán agradables durante las tardes, aunque habrá momentos en los que el viento será protagonista.

Según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), este lunes 31 de agosto se espera una jornada con cielo mayormente cubierto y una temperatura máxima de 19 grados. La mínima estará alrededor de los 2 grados.

El viento llegará desde el oeste y tendrá ráfagas que podrían alcanzar los 47 kilómetros por hora, especialmente durante algunos períodos del día. Hacia la noche, las condiciones tenderán a ser más tranquilas.

El martes 1 de septiembre comenzará con temperaturas más bajas, aunque la tarde volverá a presentar un ambiente agradable. La mínima prevista será de 5 grados, mientras que la máxima llegará a los 18 grados.

El cielo permanecerá mayormente cubierto durante la jornada. En cuanto al viento, se espera una disminución importante en su intensidad respecto del lunes, con ráfagas débiles.

La primavera en Neuquén no está libre de un fenómeno local: el viento. Omar Novoa

Cómo se perfila la mitad de semana

Para el miércoles, el pronóstico vuelve a mostrar modificaciones. La temperatura mínima será de 3 grados, mientras que la máxima alcanzará nuevamente los 18 grados.

Durante el día se espera cielo mayormente cubierto, aunque hacia la noche podría producirse una disminución de la nubosidad.

El viento volverá a ganar fuerza. Soplará del sector oeste y las ráfagas podrían alcanzar los 41 km/h durante el día. Durante la noche, en tanto, podrían intensificarse y llegar hasta los 61 km/h.

El jueves llegará con una temperatura algo más baja. La máxima prevista será de 16 grados, mientras que la mínima podría ubicarse en torno a los 0 grados. El cielo estará mayormente despejado durante el día y podría presentar algo más de nubosidad durante la noche.

Omar Novoa

El viento continuará presente y las ráfagas podrían superar los 50 km/h. La combinación de viento y temperaturas bajas hará que el ambiente se sienta más frío, principalmente durante las primeras horas del día.

¿El fin de semana será cálido?

El viernes aparece como otra jornada diferente. La temperatura mínima podría llegar a -1 grado, mientras que la máxima alcanzaría los 15 grados.

El cielo se presentará despejado durante buena parte de la jornada y el viento perderá intensidad respecto de los días anteriores, aunque todavía se esperan ráfagas de hasta 41 km/h.

La mañana será particularmente fría, con temperaturas bajo cero, pero durante la tarde se producirá una recuperación que llevará los registros hasta los 15 grados. De acuerdo con la AIC, el viernes será el día con la temperatura mínima más baja del período analizado.

De este modo, septiembre comienza con temperaturas primaverales en la ciudad de Neuquén. No obstante, el protagonista de gran parte de la semana será el viento fuerte que se intensificará con el correr de los días, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.