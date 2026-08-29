Figueroa anunció cuándo será la licitación del primer natatorio olímpico de Neuquén

El gobernador lo anticipó en el marco de la Expo Deportes 2026 que tiene lugar en la Ciudad Deportiva.

El gobernador Rolando Figueroa anunció que en menos de dos semanas se llevará a cabo la licitación para construir el primer natatorio olímpico , una obra muy importante para el crecimiento de la actividad. Lo hizo este sábado durante la primera Expo Deportes Neuquén , organizada por la Provincia, en el predio de Ciudad Deportiva.

El mandatario puntualizó que se realizará la licitación el 10 de septiembre. Además, dijo que a mediados de octubre lanzará Neuquén Mueve en el estadio Ruca Che para dar a conocer todas las obras de infraestructura deportiva planificadas a nivel territorial como los nuevos centros deportivos comunitarios que se sumarán a los que ya está ejecutando el gobierno provincial, la construcción de al menos una pileta por región para favorecer la práctica de la natación y gimnasios en aquellas localidades donde aún no cuentan con este tipo de espacios; incluyendo también un centro de iniciación deportiva en el predio de la Ciudad Deportiva.

Tras destacar el aporte que hicieron deportistas como José Luis Lozano, Rosana Sastre, Sergio Mangín, Lorena Briceño, Juan de la Cruz Labrín y Tranquilino Valenzuela, mencionó a quienes tomaron la posta y en la actualidad representan no sólo a la provincia sino también al país en diversas disciplinas. Entre ellos, Iñaki Basilof y Gisela Bonomi, por nombrar solo a un par.

Una jornada para fomentar el deporte

Figueroa ponderó la organización del evento organizado por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura para festejar el Día del Deportista Neuquino, que se celebra cada 12 de agosto. Esta fecha recientemente se institucionalizó a través de la ley 3570, sancionada por la Legislatura Provincial. Y agradeció a la ministra Josefina Codermatz y al equipo de la secretaría de Deportes por haber planificado una jornada como la que se vivirá hoy en la Ciudad Deportiva.

Por último, Figueroa recordó las becas que se han implementado en esta gestión para deportistas, el hecho de que no son incompatibles con las becas Gregorio Álvarez y la ley que habilitó un nuevo régimen para los estudiantes que representan a la provincia en competencias deportivas.

Por su parte, la ministra Codermatz agradeció a la gente que se acercó a disfrutar de la jornada, a las federaciones y a los clubes con los que trabajan cada día para fomentar el deporte en toda la provincia, teniendo en cuenta el rol que tiene para la transformación social.

Recordó que el Día del Deporte Neuquino rinde homenaje al desempeño que lograron en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987 los patinadores José Luis Lozano, quíntuple campeón en dicho certamen, y Rosana Sastre, ganadora de otra medalla dorada, todo un hito para el deporte neuquino jamás superado, quienes fueron reconocidos en la jornada, junto a otros deportistas.

La instalación de amplias globas y una variada agenda de actividades dentro del predio de las 127 hectáreas enmarcan una celebración única que busca homenajear no solo a los deportistas neuquinos, sino también a sus entornos, formadores, entrenadores, dirigentes e instituciones que ofrecen el principal soporte para su desarrollo.

La actividad es transmitida por Radio y Televisión del Neuquén (RTN), con streaming en vivo de 15 a 19 que podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube: www.youtube.com/@rtn_neuquen para que la Expo y sus protagonistas puedan llegar a distintos puntos de la provincia.

Qué se puede ver hoy en Ciudad Deportiva

Como parte de las actividades organizadas por la secretaría de Deportes se planificaron reconocimientos a diferentes actores vinculados al deporte; competencias; exhibiciones del deporte motor, clínicas, una carrera atlética y una competencia internacional de pum track, así como también un punto de encuentro para emprendedores vinculados al deporte.

La jornada pone en valor y aprovecha toda la infraestructura de la Ciudad Deportiva, las distintas canchas y pistas para el desarrollo de las disciplinas deportivas y los distintos sectores del predio.

Las charlas incluyen temas relacionados con la inteligencia artificial aplicada al deporte, actividad física para adultos mayores, preparación física, medicina deportiva y experiencias de deportistas y dirigentes.

Entre los disertantes de la jornada se destacan el periodista Gonzalo Bonadeo; Matías "Coco" Gallo Bevegni, ex jugador de básquetbol, entrenador y disertante motivacional; el profesor Marcelo Dubbié; Germán Portanova, técnico selección nacional de fútbol femenino; Luis Nowak, científico del Conicet; la profesora Susana Zemin; el doctor Sergio Luscher, Verónica Galván; Javier Carriqueo y Cintia Videla.

Asistieron a la apertura la vicepresidenta primera a cargo de la legislatura provincial Zulma Reina, el intendente de Neuquén Mariano Gaido, los ministros de Infraestructura Tanya Bertoldi, de Seguridad Matías Nicolini y de Salud Martín Regueiro, así como también la senadora nacional Julieta Corroza y la diputada Karina Maureira, la secretaria de Deportes María Fernanda Villone y legisladores, entre otros.

Una agenda variada

El pump track tiene un atractivo especial ya que en simultáneo a la Expo Deportes se realiza este fin de semana una fecha clasificatoria para el Mundial de la especialidad que además será válida para los campeonatos argentino y sudamericano.

Además, el deporte motor cuenta con un espacio destacado con la presencia de referentes neuquinos. Entre los invitados están Santiago Rostan, participante del Rally Dakar, y Nicolás González, bicampeón argentino de rally.

La propuesta incluye también exhibiciones de karting, motocross, autos clásicos y vehículos tuning y una amplia variedad de actividades deportivas gratuitas y abiertas a la comunidad: carrera de running; rodada recreativa de ciclismo; competencia de eSports; fitness; deportes urbanos; skate; breaking; slackline y torneo de ajedrez. También pesca con mosca; fútbol; gimnasia deportiva; patín; newcom; hockey; beach handball; fútbol en silla de ruedas; tenis adaptado y atletismo convencional y adaptado; tiro con arco; acrobacia en tela; pelota paleta; boxeo y tenis de mesa.

Además, se dispuso un espacio de stands de emprendedores y comerciantes relacionados con la actividad deportiva y de distintos organismos del Estado provincial, que ofrecen información y servicios vinculados con políticas públicas destinadas a las familias.

El cierre al atardecer está previsto con un formato sunset, pensado especialmente para jóvenes y adolescentes, con la intención de que la celebración tenga también un componente recreativo y social.