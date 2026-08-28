Robo en una estación de servicio: allanaron una vivienda y detuvieron a una pareja sospechosa

Los delincuentes ingresaron dos veces al depósito de una YPF y se llevaron herramientas. El operativo detuvo a la pareja y el hombre tenía un pedido de captura vigente.

Un robo en el depósito de la estación de servicio YPF de Villa La Angostura derivó en una rápida investigación policial que culminó en un allanamiento en una vivienda de la localidad y permitió detener a una pareja vinculada al ilícito. El hombre demorado presentaba un pedido de captura vigente de la Policía del Neuquén.

La investigación comenzó luego de un llamado que recibió la Policía alrededor de las 20 horas alertando sobre un ingreso delictivo al depósito de la estación de servicio. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a los empleados, quienes señalaron que desconocidos violentaron los candados de acceso y se robaron una caja de herramientas con diferentes elementos.

A partir de la denuncia, las primeras diligencias se basaron en reunir los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento. También se incorporaron los registros fílmicos de las cámaras de vigilancia de los vecinos de la zona.

Mientras avanzaban las tareas de investigación, durante la madrugada los delincuentes volvieron a ingresar al depósito. Esta vez, los delincuentes se robaron diferentes herramientas utilizadas en el taller. Entre los elementos faltantes se identificó una pistola de impacto para camión de color gris metálico, una caja de tubos correspondiente a la herramienta, una caja negra con una reductora y otros objetos.

Según estimaron los damnificados, el valor total de los elementos robados rondaría los 700.000 pesos.

Los delincuentes ingresaron dos veces al depósito de la estación de servicio y fueron captados por las cámaras de seguridad.

Las cámaras de seguridad fueron claves para identificar a los sospechosos

A partir de los registros fílmicos, el personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 28 continuó con el relevamiento de la zona y tomó testimonios de vecinos que permitieron orientar la investigación. Las filmaciones de las cámaras de seguridad habrían sido determinantes para identificar a los presuntos autores del ilícito.

Con esa evidencia reunida durante la investigación, la Policía solicitó una orden de allanamiento para localizar a los sospechosos y recuperar los elementos denunciados. El procedimiento se concretó a las 7 de la mañana y terminó con la detención de una pareja, un hombre y una mujer, señalados como los responsables del robo.

Los agentes de la Comisaría 28 llevaron adelante la investigación.

Cuando los agentes acudieron al lugar, el hombre intentó escapar y saltó por una ventana. Pero los agentes lo alcanzaron y fue aprehendido inmediatamente. Además, los efectivos constataron que el hombre tenía un pedido de captura vigente.

Allanamiento y detención de la pareja

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una pistola neumática de impacto y una llave, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Los dos sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia. Durante la tarde se realizó la audiencia de formulación de cargos ante el Ministerio Publico Fiscal de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en Villa La Angostura.

Villa La Angostura depende de un generador para abastecerse de electricidad.

Luego de la formulación de cargos, la Justicia dispuso la libertad de la pareja, aunque ordenó diferentes pautas de conducta y la obligación de realizar presentaciones periódicas en la sede judicial. De esta manera, la investigación continuará para determinar la participación de cada uno de los involucrados en el robo y avanzar con la recuperación de los elementos robados.