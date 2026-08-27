Robo en el estacionamiento de un super: atraparon a dos hombres con cocaína, un inhibidor y herramientas

El operativo y la investigación lograron dar con elementos de prueba. Los dos jóvenes fueron demorados y luego quedaron en libertad.

Una investigación por un robo ocurrido en el estacionamiento de un supermercado neuquino derivó en la detención de dos hombres. Además, la Policía secuestró diversos elementos relacionados al hecho como un inhibidor y herramientas, pero también drogas.

El procedimiento comenzó durante la tarde noche del 25 de agosto a cargo de personal de la Oficina de Investigaciones Zona Noreste, Patrulleros Motoristas y efectivos de la Guardia de la Comisaría Primera.

Una vez finalizados los procedimientos y por disposición de la Justicia, los dos hombres fueron notificados de su libertad y quedaron supeditados a la investigación.

Una maniobra delató a los ladrones

De acuerdo a lo informado por la Policía, las unidades antes mencionadas interceptaron a un auto que estaría vinculado con el robo en el súper.

Durante la intervención, los policías observaron que uno de los ocupantes intentaba esconder dentro de una mochila un teléfono celular cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima.

Con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos, los dos hombres fueron demorados y se secuestraron el vehículo, las mochilas y el teléfono.

Los allanamientos

La investigación continuó al día siguiente con dos allanamientos autorizados por la Justicia. En una de las viviendas, los investigadores encontraron un equipo de comunicación presuntamente utilizado para inhibir señales, junto con sus cargadores. También secuestraron una notebook, una tablet y otros elementos considerados de interés para la causa.

Pero las requisas permitieron encontrar además drogas. Dentro de una de las mochilas secuestradas inicialmente había cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, sustancia que fue confirmada mediante el test realizado por personal del Departamento Antinarcóticos.

En tanto, al revisar el auto, los policías encontraron dos herramientas metálicas tipo “T”, conocidas como ganzúas y utilizadas habitualmente para violentar cerraduras de vehículos.

Insólito desenlace tras un robo: una pareja de delincuentes robó un patrullero y lo tiró al río

Un raíd delictivo de una pareja de delincuentes dejó una estela de violencia en Junín de los Andes que incluyó el robo de un patrullero que terminó semi sumergido en el río.

Todo había comenzado con una investigación por distintos robos en el barrio Provincial. Durante el día, personal de la Comisaría 25 realizó un allanamiento en un domicilio al que habían llegado a partir de distintas pruebas y filmaciones aportadas por vecinos. Los efectivos buscaban a dos personas señaladas como presuntos autores de varios hechos contra la propiedad, entre ellos el robo de una bicicleta y el ingreso a una vivienda de donde habían sustraído televisores y otros elementos.

La investigación continuó durante la noche y, pasada la medianoche los policías recibieron un llamado que cambió el curso del operativo: una persona había sido herida con un arma blanca en el mismo domicilio que había sido allanado horas antes.

"Personal que estaba en radio de la Comisaría 25 y la División Tránsito acudió y encontró al propietario de la vivienda donde paraban los delincuentes", informó a LM Neuquén David Tureo, jefe de la Comisaría 25. El hombre tenía una lesión en la zona abdominal y había sido apuñalado por el presunto delincuente al que le alquilaba.

Persecución policial y el robo de un patrullero

Cerca de la 1:30 de la madrugada comenzó la búsqueda de ambos sospechosos. Un móvil policial los encontró cuando circulaban en bicicletas. Al advertir la presencia de los efectivos, se separarron y escaparon por distintos sectores.

"Ella siguió por una calle, y el hombre por la otra, el móvil decidió perseguir al hombre que al verse alcanzado arrojó la bicicleta al patio de una vivienda, saltó una reja y los policías también", informó Tureo.

Al ver que los efectivos ingresaron detrás de él, el sospechoso tomó un fierro y le hizo un corte en la pierna a uno de los policías.

Mientras tanto la mujer que había tomado por otro camino aprovechó el momento y tomó posesión del patrullero. "El móvil había quedado en la calle en marcha, y la persona que había tomado por otro camino, deja la bicicleta y sube al móvil", indicó el comisario, mientras que, "el personal policial no alcanzó a salir del lugar donde estaba procurando demorar a la otra persona".

De esta manera, la mujer huyó del lugar a bordo del patrullero hasta que lo abandonó en el río Chimehuín. "En principio sale antes del móvil, lo deja en la orillita, semi sumergido del Río Chimehuín, se baja y se va para otro lugar", señaló. Aparentemente, la corriente del río hizo lo suyo y colocó al patrullero abandonado en el medio del cauce del río helado.

Finalmente, ambos delincuentes que habían huído cada uno por su lado terminaron acorralados y detenidos en barrio Lanín. Según confirmó la Fiscalía a LM Neuquén, ambos permanecen detenidos a la espera de la formulación de cargos.