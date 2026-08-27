Video: gritos desesperados de una madre mientras le robaban el auto con sus tres hijos pequeños a bordo

Una familia fue asaltada por delincuentes armados. Los tres hijos, de entre 2 y 6 años, estaban dentro del vehículo.

Una familia fue interceptada por un grupo de delincuentes armados que le robó el auto en el que viajaban sus tres hijos, de entre 2 y 6 años. En medio del asalto, los padres lograron sacar a los chicos del vehículo antes de que los ladrones escaparan.

El hecho ocurrió en la intersección de 25 de Mayo y Esquiú de Ramos Mejia y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Según la denuncia, la familia había llegado hasta el lugar para visitar una vivienda que compraron y que actualmente se encuentra en refacción.

En pocos segundos, los padres consiguieron bajar a los tres chicos del auto. Instantes después, la mujer salió desesperada a pedir ayuda a los vecinos.

“Pará, pará. ¡Ayuda, ayuda! Los nenes, están los nenes adentro. ¡Nos robaron!”, se escucha gritar a la madre en el video, mientras intenta contar lo que acababa de suceder. Los delincuentes finalmente escaparon con el vehículo y los vecinos salieron para asistir a la familia. El auto fue recuperado poco después por la Policía.

El reclamo de los vecinos por los robos

Los habitantes de la zona aseguraron que el asalto no fue un hecho aislado y señalaron que los robos se repiten desde hace años en dos cuadras del barrio.

“Esta es la cuadra de los robos. Ya hace siete años que roban. Se pausó un poco hace un año y medio, que ya no es con frecuencia. Pero estamos parados frente a la cuadra de los robos, esta y la cuadra siguiente”, explicó uno de los vecinos.

El hombre también destacó que en el sector hay cámaras de seguridad y afirmó que varios de los delincuentes ya fueron registrados en distintos hechos.

“Ellos están bien identificados porque ya tenemos los videos donde se los puede observar. Porque son siempre los mismos”, sostuvo.

Además, describió una modalidad que, según los vecinos, utilizan los delincuentes para determinar si una vivienda se encuentra vacía. “Lo que hacen es dejar volantes en las casas, los pegan en la puerta. Si pasan al otro día y ven que el volante sigue, es un indicador de que no hay nadie”, detalló.

Otra vecina advirtió que muchos de los sospechosos son muy jóvenes y que pueden pasar inadvertidos entre los habitantes del barrio. “Lamentablemente no se nota que son a veces chorros. Parecen chicos que salen de la escuela porque son jovencitos”, señaló.