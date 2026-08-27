El mercado mira cada vez más las encuestas de opinión sobre el gobierno

Los bonos que vencen luego de las elecciones pagan tasas del doble que uno igual que tiene vencimiento antes de las elecciones.

Hay un índice que están siguiendo los operadores de la city porteña con atención. Es el que mide l a confianza en el gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella todos los meses. Y es que en general su resultado correlaciona con los resultados de las elecciones.

Ese indicador más la confianza de los consumidores van de la mano. Cuando mejora este último, en general, también lo hace el otro, y es un buen predictor del clima electoral.

La buena noticia para Javier Milei es que a 31 meses de mandato, su nivel de aceptación es mas alto que el que tuvo Mauricio Macri y Cristina Fernández . La mala, es que su popularidad está en descenso.

Según destaca Sergio González, economistas de Cohen Aliados Financieros, desde que comenzó el siglo XXI solo dos presidentes fueron por su reelección, una fue la líder peronista y el otro el fundador del PRO, pero con diferente suerte. Lo importante de ello es que los mercados están atentos para decidir cómo posicionarse. En caso de que los números sigan en descenso van a subir las presiones dolarizadoras.

"Todavía queda mucho por delante", señaló González en una charla con inversores este miércoles.

La otra variable que están mirando ahora los operadores es la tasa de crecimiento de la economía. González indicó que "desde que comenzó la actual gestión la construcción está en caída". El analista consideró que ahora hay que monitorear el resultado del plan de créditos hipotecarios que anunció el gobierno y la licitación de rutas nacionales para su mantenimiento.

En relación a la actividad de la industria, señaló que "está levemente arriba" del momento en que arrancó la actual gestión en la Casa Rosada. "Las industrias que están creciendo son las de capital intensivo", explicó el analista, quien indicó que las que generan empleo está mas retrasadas.

La suba del riesgo

La contrapartida de la suba de la percepción del riesgo político es la baja del precio de los bonos. Hay dos que reflejan claramente esto. Uno es el Bonar 27 y el otro el Bonar 28. Estos dos bonos se compran con pesos pero se cobran en dólares y son iguales, salvo que uno vence ante de las elecciones y el otro al año siguiente.

La tasa implícita de ambos es distinta. Tasa implícita es la surge de sumarle al rendimiento que paga el bono de manera nominal, la diferencia de precio con relación a su valor de lámina. Es decir, aunque el titulo pague $1000 dólares, por ejemplo, cuando se compra en el mercado se paga menos que eso y por lo tanto el rendimiento efectivo es mayor al nominal.

Hoy el papel que vence en antes de las elecciones del 2027 paga 4,66% de interés y el que vence un año después en 2028, 9,12%. Hace un mes el primero abonaba 4,18% y el segundo 7,4%. El riesgo sube y lo hace en mayor proporción en el caso del que termina en 2028.

"Esa asimetría es la clave. El tramo que vence antes de la elección se movió poco; todo lo que está del otro lado de la elección sufrió mucho más", detallaron los analistas de Mills Capital.