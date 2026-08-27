La desaparición de una chica de 13 años destapó una red de explotación sexual: el relato de la primera víctima

El exasesor de un legislador está detenido y fue acusado por violencia y abuso sexual. El grave caso involucra a remiseros, políticos y agentes de seguridad.

La primera víctima de la red decidió contar el calvario que vivió durante años.

A principios de agosto, la Justicia llevó adelante un operativo en la localidad de Villa de María del Río Seco, en la provincia de Córdoba , por una red vinculada a delitos de grooming, abuso y explotación sexual de dos adolescentes de 13 y 14 años. Todo terminó con la detención de más de diez hom bres, entre ellos, el exasesor de un legislador.

Marfa fue la primera víctima de José Aníbal Ricardo Villarreal, el exasesor de Ramón Cañito Flores detenido por la causa, y en las últimas horas brindó su desgarrador testimonio de lo que vivió al ser la primera víctima de este hombre.

La denuncia la presentó en 2020, cuando todavía no había una causa de semejante magnitud ni una cadena de detenciones que alcanzara a remiseros, políticos y agentes de seguridad.

En diálogo con El Doce TV, Marfa contó que sufría maltrato por parte del acusado cuando era adolescente: "Me trataban mal, me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían".

José Aníbal Ricardo Villarreal, el exasesor de Ramón Cañito Flores detenido por la causa.

"Se hizo justicia después de muchos años"

La familia de Villarreal fue quien la crió desde que tenía 2 años y ella logró alejarse de ese entorno a los 16. "Por fin se hizo justicia después de muchos años. Ahora creo que cambiaron las cosas", expresó.

"Decidí irme para venir a Río Seco, estaba cansada de los maltratos. No fue difícil, pude irme", recordó y agregó: "Creo que se va a hacer justicia".

Otra de las personas a las que apuntó es la madre de los Villarreal: "Me llevaba a la vuelta de la casa y me pegaba", aseguró.

Marfa, quien actualmente atraviesa una compleja enfermedad, no transitó sola los años posteriores a aquella denuncia. En 2021, su pareja, Juan Carlos, fue quien la impulsó a formalizar el reclamo y permaneció a su lado durante el proceso judicial y también durante su enfermedad.

José Villarreal era asesor del legislador oficialista Ramón "Cañito" Flores al momento de los hechos. La denuncia de Marfa en 2021 fue clave para que la Justicia avanzara en la investigación, después de años en los que la causa estuvo frenada.

Qué se sabe de la red de explotación y grooming en Córdoba

La investigación por grooming y abuso sexual en Villa de María de Río Seco sumó tres nuevos detenidos en las últimas horas, alcanzando un total de 15 personas involucradas.

La causa se inició días atrás por la desaparición de una adolescente de 13 años, pero los primeros elementos permitieron acreditar que los abusos ocurrían, al menos, desde hace más de cinco meses.

Según explicó la fiscal a cargo del caso, Analía Cepede, esta denuncia destapó la red de explotación y tres adolescentes fueron víctimas. Las mismas no recibían dinero a cambio, sino alimentos básicos como única retribución.

"Hablamos de una vulnerabilidad extremadamente alta", sostuvo la funcionaria en diálogo con Cadena 3. Cepede fue contundente al describir el contexto social de las víctimas: "Acá no hay una retribución patrimonial que haya mejorado su vida. Esto es hambre".

Uno de los detalles que más llamó la atención es que las víctimas -de ahora 13 y 14 años- tenían implantados chips anticonceptivos desde los 11, según se conoció tras una evaluación médica y psicológica en el Polo de la Mujer.

"Las mismas refirieron justamente esto, de que tenían instalado este chip sexual y las tres lo mencionaron como que estaba instalado hace al menos dos años a la fecha", precisó Cepede.

Por el momento, la fiscal descartó la hipótesis de que exista una asociación ilícita o una red de trata de personas estructurada. Explicó, en diálogo con La Voz en Vivo, que se trata de delitos cometidos de manera individual y personal, aunque conectados por el intercambio de información entre los acusados.

La Fiscalía no descarta nuevas detenciones y se continuará el proceso de indagatorias. "Es un pueblo chico, todo el mundo se conoce", remarcó Cepede.