Intenso temporal dejó camiones volcados en la ruta, lluvias y granizo en varias provincias

El fenómeno sorprendió este jueves y las imágenes muestran cómo el viento desplazó camiones en las rutas. ¿Ya llegó la Tormenta de Santa Rosa?.

El fuerte temporal sorprendió a distintas localidades de Santa Fe y provocó granizo, intensas ráfagas y vuelcos de camiones en las rutas.

Ante las expectativas que hay por el impacto que podría tener la llegada de la Tormenta de Santa Rosa , en algunas zonas del país ya comienzan a registrarse fuertes temporales. Donde además rige una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional .

Este jueves 27, un intenso temporal con fuertes ráfagas de viento, intensas precipitaciones y caída de granizo en diferentes puntos de la provincia de Santa Fe. El fenómeno generó preocupación entre los vecinos y complicó la circulación en rutas y caminos.

La tormenta también alcanzó sectores de Córdoba y Entre Ríos, mientras que por el momento se conocieron impactantes imágenes del temporal en Santa Fe. En algunas rutas, la fuerza del viento incluso provocó que camiones volcaran .

Imágenes impactantes de la tormenta

Las imágenes registraron la caída de granizo en Las Rosas, Monje, Gálvez, Díaz y Casalegno, entre otras localidades del sur provincial, donde el fenómeno se hizo sentir durante las primeras horas de la jornada.

El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC-SAT) había emitido distintos avisos durante la mañana ante el avance de tormentas aisladas de variada intensidad.

En Las Rosas, el temporal provocó daños significativos y, según los primeros reportes, alrededor de 25 techos fueron volados por las ráfagas. La situación también fue complicada en San Genaro, donde se contabilizaron 15 voladuras de techo. Entre los edificios afectados hay un club y una escuela.

Las alertas por tormentas y granizo

Esta mañana los especialistas habían advertido sobre tormentas aisladas para localidades del sur santafesino como Chañar Ladeado, La Chispa, Murphy, Gödeken, Berabevú, Wheelwright, Elortondo y Venado Tuerto, entre otras.

El organismo anticipó precipitaciones, ráfagas moderadas, actividad eléctrica moderada y ocasional caída de granizo de manera puntual durante la jornada.

Más tarde, el aviso se amplió hacia el sector de Armstrong, Las Parejas, Las Rosas, Monte de Oca y localidades aledañas. Allí se pronosticaron tormentas de variada intensidad, precipitaciones, ráfagas intensas, actividad eléctrica moderada y nuevamente la posibilidad de caída puntual de granizo.

¿Se adelantó la tormenta de Santa Rosa en Córdoba? Granizo y fuertes lluvias en distintas localidades

Las condiciones de inestabilidad se intensificaron este jueves en distintos puntos de Córdoba, donde el avance de las tormentas estuvo acompañado por caída de granizo. El fenómeno fue reportado durante la mañana en Marcos Juárez, Bell Ville y sectores de Río Cuarto.

En Marcos Juárez, la tormenta estuvo acompañada por una intensa caída de granizo que se prolongó durante aproximadamente 10 minutos. El episodio también incluyó fuertes lluvias y actividad eléctrica. Además, la localidad registró 15 milímetros de precipitación acumulada, la cifra más alta de la provincia hasta el momento.

Por su parte, en Río Cuarto el jueves comenzó con lluvias y tormentas. En algunos sectores de la ciudad también se registró granizo, según los reportes locales.

Entre Ríos bajo el temporal: fuerte caída de granizo en distintas zonas

Un intenso temporal sorprendió este jueves por la mañana a varias localidades de los departamentos Victoria, Diamante y Nogoyá, donde se registró una fuerte caída de granizo en un período muy breve.

La tormenta avanzó rápidamente sobre la región y, en cuestión de minutos, el paisaje cambió por completo. Calles, veredas y campos quedaron cubiertos de blanco por la acumulación de piedra, como consecuencia del fenómeno meteorológico.

Localidades como Victoria, Ramírez, Aranguren, Costa Doll, Hernández, Pajonal y Chilcas, según supo saber AHORA a partir del reporte de vecinos, sufrieron las consecuencias de la tormenta.

¿Qué es la tormenta de Santa Rosa?

La tradición asocia lluvias intensas cerca de la fecha de Santa Rosa de Lima con intervenciones milagrosas de la santa, pero es en realidad, una concepción popular que vincula estos episodios con la festividad religiosa dedicada a Santa Rosa de Lima.

El fenómeno suele identificarse con cualquier temporal que ocurra en las cercanías del 30 de agosto, fecha en la que, en muchas regiones, se conmemora a la santa.

La tradición tiene su origen en una leyenda de 1615, cuando la religiosa habría logrado, a través de sus oraciones, desatar una tormenta que impidió el desembarco de piratas en Lima.

Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, fue declarada patrona de Lima y de América. El relato cuenta que la intervención milagrosa de la santa protegió a la ciudad de un ataque pirata, tras lo cual los temporales que se presentan hacia el final del invierno en el hemisferio sur comenzaron a asociarse a su figura.

La fecha de la festividad, originalmente el 30 de agosto, fue modificada por la Iglesia Católica en 1969, ubicándola el 23 de agosto, aunque en muchos lugares de la Argentina se mantiene la conmemoración tradicional a fin de mes.