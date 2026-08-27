Lo encontraron muerto en las vías del tren, creyeron que fue un accidente pero una pista despertó las sospechas

La víctima tenía 40 años y vivía cerca del lugar, y en las últimas horas la investigación dio un giro.

El cuerpo de un hombre de 40 años fue encontrado junto a las vías del tren. La primera versión apuntó a un accidente ferroviario , pero la escena no termina de cerrar del todo.

La víctima vivía a pocos metros del lugar y tenía dificultades para desplazarse. Cuando la Policía revisó el cuerpo y los objetos que habían quedado alrededor, aparecieron varias dudas que obligaron a cambiar el curso de la investigación.

La causa quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas . Por el momento, la Justicia no confirmó cómo murió ni determinó si hubo otra persona involucrada.

Encontraron el cuerpo junto a las vías del tren

El cuerpo se encontró cerca de las 8.15, en la zona de Campbell y Túpac Amaru, en el barrio Ludueña, en las vías del ferrocarril Mitre, en Rosario. Efectivos de Gendarmería Nacional patrullaban el sector y fueron advertidos sobre un hombre que permanecía desvanecido al costado de las vías.

La víctima fue identificada como José Luis Torres, de 40 años. Vivía sobre Túpac Amaru al 6200, a apenas una cuadra del lugar donde apareció su cuerpo.

Fuentes policiales señalaron que fueron su cuñada y su suegra quienes lo vieron cuando volvían de llevar a los chicos a la escuela. La noticia comenzó a circular por el barrio y, en un primer momento, se creyó que Torres había sido alcanzado por una formación del tren.

Sin embargo, nadie de la zona aseguró haber escuchado una frenada, gritos o los ruidos que suelen producirse ante un arrollamiento. Tampoco se informó que algún conductor ferroviario hubiera denunciado un impacto durante la mañana.

Las pistas que hicieron dudar del accidente

La revisión inicial mostró que Torres tenía varios golpes y sangre en la cara. Pero había otro detalle que llamó especialmente la atención: llevaba una bufanda ajustada alrededor del cuello.

A simple vista, las heridas tampoco parecían compatibles con el paso de un tren. Esa evaluación todavía debe ser confirmada por la autopsia, aunque fue suficiente para que la hipótesis del accidente perdiera fuerza. Y la familia sumó otra duda.

Torres tenía una discapacidad motriz y necesitaba muletas para caminar, elementos encontrados intactos y, según allegados, estaban apoyados contra una pared.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para determinar mediante la autopsia la causa y el mecanismo de la muerte. (Foto: La Capital/archivo)

“Él anda en muletas y están sanas, intactas”, aseguró una familiar. Para el entorno de la víctima, resulta difícil explicar que un tren pudiera haberlo golpeado sin provocar ningún daño en esos objetos.

Los allegados también negaron que Torres tuviera problemas conocidos. “Él no tenía problemas con nadie. Nunca en su vida se metió en problemas”, sostuvo su cuñada.

La autopsia será decisiva para conocer cómo murió

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se realizará la autopsia. El estudio deberá precisar la causa de la muerte, el origen de los golpes y si la presión de la bufanda tuvo alguna relación con el fallecimiento.

Hasta que esos resultados estén disponibles, la causa continúa abierta. La Justicia no descartó un homicidio, pero tampoco confirmó que Torres haya sido atacado. Las pericias deberán resolver si murió junto a las vías o si su cuerpo fue llevado hasta ese lugar después.