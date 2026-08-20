Quiénes deben actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026: cómo hacerlo paso a paso

El Renaper actualizó el modelo para mejorar su seguridad. En qué casos será obligatorio renovarlo y el costo en agosto 2026.

Actualizar el DNI con el nuevo formato en 2026

Con el lanzamiento del nuevo modelo del Documento Nacional de Identidad ( DNI ) , algunas personas se verán obligadas a cambiarlo por su versión actual, aunque esto no será generalizado y solo ocurrirá en determinados casos puntuales. En este contexto, el Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) precisó quiénes deberán sí o sí hacer el trámite para pasarse la última actualización.

El Gobierno nacional presentó a principios de año el nuevo modelo de DNI para adecuarse a estándares internacionales de seguridad con el objetivo de reducir los riesgos de fraude documental, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema. Una de sus novedades es la inclusión de un chip electrónico sin contacto , que almacena información personal y biométrica en formato encriptado e impide el acceso no autorizado a los datos.

El lanzamiento de la nueva versión no implica una renovación obligatoria masiva ni inmediata . Los documentos emitidos bajo el formato anterior conservan plena validez hasta la fecha de vencimiento que figura impresa en el frente de cada tarjeta. La transición será de forma progresiva a medida que los modelos anteriores vayan caducando.

El nuevo DNI incorpora tecnología avanzada que mejora su seguridad.

Sin embargo, existen casos puntuales para los que sí será obligatorio. Entre los que se encuentran:

Quienes cumplan 5, 8 o 14 años, en el marco de las actualizaciones obligatorias.

Personas que tengan el DNI vencido o que esté próximo a vencer.

Quienes necesiten rectificar datos personales, como domicilio o género.

Casos de pérdida, robo o daño.

Las personas extranjeras residentes en el país deben renovar su DNI bajo las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos, con el formato actualizado que incluye información específica sobre su nacionalidad y situación migratoria -país de nacimiento, número de juzgado y fecha de naturalización-, pero con un cuadro tarifario diferente.

Cómo tramitar el nuevo DNI

El trámite para cambiar el modelo del documento es presencial en registros civiles, centros de documentación del Renaper o puntos habilitados. El turno puede solicitarse a través del sitio web oficial o mediante la aplicación Mi Argentina. El paso a paso es el siguiente:

Seleccionar un Registro Civil dentro de tu jurisdicción o sacar turno en un Centro de Documentación Renaper desde Mi Argentina.

Presentarse en la fecha asignada con la constancia de turno, en caso de corresponder.

Conservar la constancia de solicitud para hacer el seguimiento del trámite online en renaper.gob.ar mediante el ID.

El DNI será entregado en tu domicilio o en la oficina elegida; deberá recibirlo el titular o un mayor de 18 años con la constancia.

Si el trámite es para menores de 14 años, deben asistir acompañados por su representante legal, con DNI.

El flamante documento incluye un código QR con información biométrica.

Cuánto cuesta sacar el nuevo modelo de DNI en agosto 2026

Los valores para tramitar en el nuevo DNI se mantienen dentro del esquema habitual del Renaper y varían según los casos:

Ejemplar DNI recién nacido (primer DNI a todos los niños de cero a seis meses nacidos en el territorio nacional): sin cargo

(primer DNI a todos los niños de cero a seis meses nacidos en el territorio nacional): sin cargo Primer ejemplar DNI (de seis meses a cinco años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 10.000

(de seis meses a cinco años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 10.000 Actualización de 5/8 años : $ 10.000

: $ 10.000 Actualización de 14 años : $ 10.000

: $ 10.000 Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 10.000

(actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 10.000 Rectificación por reconocimiento de tu identidad de género : sin cargo

por reconocimiento de tu : sin cargo DNI exprés (dentro de las 96 horas hábiles): $ 26.000

(dentro de las 96 horas hábiles): $ 26.000 DNI 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles): $ 41.000

(retira en oficina de origen en 24 horas hábiles): $ 41.000 DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas a tal fin): $ 57.000

(sólo en oficinas habilitadas a tal fin): $ 57.000 Reposición por error u omisión: sin cargo

El pasaporte también cuenta con un nuevo modelo.

En el caso de los extranjeros, el valor es el siguiente: