El misterio del nuevo DNI: ¿es verdad que pueden rastrear tu ubicación por el chip?

Encendió las alarmas sobre la privacidad: ¿es posible que se pueda rastrear a una persona que tenga el nuevo DNI con chip ?

A partir de comienzos de 2026, el Renaper inició la emisión del nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico (eMRTD) fabricado en policarbonato y con tecnología de chip integrada. Y, desde su instauración, no son pocos los que se preguntan si es posible que se pueda rastrear a una persona con el nuevo DNI con chip .

El Gobierno Nacional consignó que, con el nuevo DNI con chip , la Argentina se sumó a los países que implementaron los mejores estándares de seguridad en credenciales de identificación, avanzando hacia una nueva generación de documentos de identidad .

La Defensoría de la Provincia de Buenos Aires precisó que no es posible rastrear a una persona que cuente con el nuevo DNI con chip .

A partir de comienzos de 2026, el Renaper inició la emisión del nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico (eMRTD).

Ese organismo detalló los siguientes aspectos del nuevo DNI:

No transmite datos por sí solo.

No funciona como un GPS.

No almacena información.

Solo se activa cuando se lo acerca a un dispositivo habilitado.

Asimismo, la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires apuntó que, cada vez que aparece una nueva tecnología vinculada a la identidad, surgen preguntas. "Y está bien que así sea. Informarse es parte del cuidado. El nuevo DNI incorpora un chip con tecnología sin contacto (NFC), que es similar al de los pasaportes electrónicos y permite validar identidad acercándolo a un celular compatible", subraya el organismo.

Y en relación a la duda planteada en el título de esta nota -si es posible rastrear a una persona con el DNI con chip-, el organismo fue contundente al señalar que “cuando hablamos de datos personales, la clave siempre es la misma: entender cómo funciona la tecnología, qué información maneja y en qué condiciones se activa. La desinformación genera miedo; la información clara genera tranquilidad”.

¿Cuáles son los beneficios que presenta el nuevo DNI con chip?

Según lo indica el Renaper, los beneficios que presenta el nuevo DNI con chip son los siguientes:

Es más seguro: la información y la foto quedan fundidas dentro del material, no pegadas ni impresas encima. Es mucho más difícil de falsificar o alterar.

Más resistente: el policarbonato no se rompe, no se dobla y soporta el uso diario sin dañarse. El documento dura más años en buen estado.

dura más años en buen estado. Tecnología electrónica avanzada: permite incorporar un chip seguro , que protege los datos y agiliza los controles. Identificación más rápida en fronteras y trámites oficiales.

, que protege los datos y agiliza los controles. Identificación más rápida en fronteras y trámites oficiales. Mejor experiencia para las personas: menos reemplazos por desgaste. Controles más rápidos y confiables.

Otra de las virtudes que tiene el Nuevo DNI Electrónico es el reconocimiento internacional. Cumplen con los estándares más altos del mundo. Mayor aceptación y confianza en el exterior. El DNI Electrónico, que porta el chip, aumenta aún más la seguridad del documento.

La Defensoría de la Provincia de Buenos Aires precisó que no es posible rastrear a una persona que cuente con el nuevo DNI con chip.