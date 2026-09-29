Una fiesta popular terminó en escándalo por un video que muestra alimentos en recipientes de agroquímicos

El video corresponde a un episodio ocurrido durante La Fiesta del Chorizo a la Pomarola, realizada en el partido bonaerense de General La Madrid.

Lo que comenzó como una celebración en la localidad bonaerense de La Colina terminó generando polémica en torno a la Fiesta del Chorizo a la Pomarola , luego de que una inusual escena quedara registrada en video .

Las imágenes comenzaron a circular por internet y rápidamente se viralizaron. El episodio ocurrió durante el tradicional festejo y provocó cuestionamientos entre quienes vieron la grabación.

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana, en el partido de General La Madrid , provincia de Buenos Aires. En el video aparece un envase de agroquímicos, cuya utilización durante la celebración desató la controversia.

El video circuló a partir de una nota publicada por el diario local El Orden. En las imágenes se observa que personas que colaboraban con la cocción de los chorizos, llevaban los alimentos en tarros que habrían sido de agroquímicos.

El Comunido de la Municipalidad tras el escándalo

Según el diario "La Nueva" de Bahía Blanca, la Municipalidad de General La Madrid emitió en las últimas horas un comunicado oficial en el que explicó lo sucedido.

"Desde el Municipio de General La Madrid nos dirigimos a la comunidad para informar sobre la situación detectada tras la finalización de los festejos del aniversario de La Colina, relacionada con el traslado de parte de los insumos comestibles utilizados durante el evento. Se constató que recipientes que pertenecieron a un producto fitosanitario comercializado hace al menos 20 años fueron utilizados de manera inadecuada para el traslado de alimentos. Frente a este hecho, nos encontramos realizando las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y brindar información certera a la comunidad".

Qué hacer con los envases de agroquímicos una vez utilizados y por qué no deben reutilizarse

Son residuos que requieren un tratamiento específico y no deben volver a utilizarse para almacenar alimentos, agua u otros productos. Estos envases deben ingresar a un sistema de gestión diferenciado establecido por la Ley 27.279.

Los envases de agroquímicos no deben reutilizarse una vez que el producto fue aplicado. Aunque parezcan vacíos, pueden conservar restos del fitosanitario y convertirse en un riesgo si son destinados a otros usos.

Cómo reciclar los envases

El primer paso depende del tipo de recipiente. Los envases que pueden ser sometidos al procedimiento de reducción de residuos deben pasar por el triple lavado o lavado a presión inmediatamente después de utilizar el producto. En el caso del triple lavado, se coloca agua limpia hasta aproximadamente un cuarto del envase, se agita durante 30 segundos y se vierte el líquido en el tanque de pulverización. El procedimiento debe repetirse tres veces.

Una vez realizado el lavado, los envases deben ser separados y entregados en un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) autorizado. Allí son clasificados y posteriormente derivados, mediante transportistas habilitados, para su valorización, reciclado o disposición final, según corresponda. Los recipientes que no pueden ser sometidos al triple lavado deben mantenerse separados y seguir igualmente el circuito de gestión establecido.

La normativa también establece que estos envases no deben abandonarse, quemarse, enterrarse ni reutilizarse para otros fines. En particular, el material recuperado no puede destinarse a productos que puedan entrar en contacto con alimentos humanos o animales.