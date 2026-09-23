El novio del ex de Sol Abraham la liquidó: los furiosos milises del marido de Marcelo Da Corte

Sol Abraham , la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada, en PH: Podemos Hablar sobre su separación de Marcelo Da Corte y contó detalles sobre cómo acompañó a su exmarido durante su proceso de asumirse gay. La participación generó repercusiones luego de que expusiera la historia de su expareja, con quien estuvo casada durante ocho años y tiene una hija en común, Delfina.

Durante la entrevista con Andy Kusnetzoff , Sol contó cómo fue el proceso que atravesaron durante su relación. Sus declaraciones rápidamente llegaron a las redes sociales y provocaron la reacción de Lautaro Marchesini, actual pareja de Da Corte.

En el programa de Telefe , Abraham relató que decidió acompañar a su entonces esposo para que pudiera vivir su orientación sexual con mayor libertad. La mediática explicó que, desde su perspectiva, ambos pudieron encontrar una situación que les permitió continuar con sus vidas: " Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo. Él como que se sentía… como que lo animé a serlo" , comenzó la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada. Luego agregó: "Fue como un alivio, creo que fue lo mejor para los dos. Los dos fuimos felices con esa decisión. Yo me alegro por él y por mí, porque no me gusta perder el tiempo. Si bien no fue una pérdida de tiempo, fuimos re felices y tuvimos una hija" .

Cómo habló Sol Abraham con su hija sobre los cambios familiares

La ex Gran Hermano también contó que buscó información para comprender cómo abordar la situación y acompañar a su familia. “En medio de un viaje, yendo de Madrid a Marbella, busqué en Google cómo hacer para que confiese que era gay sin culpa, porque yo no tenía problemas. Soy de mente bastante abierta”, relató.

Según su testimonio, también consultó a profesionales para saber cómo transmitir la información a su hija de manera gradual: “Soy muy obse… me empapé de mucha información, hablé con psicólogos. Él me decía que no era para tanto, me dijeron que teníamos que darle la info de a poco. Primero, explicarle que los papás estaban separados y en casas separadas, después que el padre estaba con una pareja y después que era hombre”.

La reacción de Lautaro Marchesini

Las declaraciones de Sol Abraham no pasaron inadvertidas para Lautaro Marchesini, quien mantiene una relación con Marcelo Da Corte. El fisicoculturista utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje en el que cuestionó que la intimidad de la pareja quedara expuesta públicamente: "Cuando una persona no tiene contenido propio, termina haciendo de la vida y la privacidad ajena su tema principal. Hablar constantemente de nosotros, de nuestra intimidad y de cosas que no le pertenecen dice mucho más de quien lo hace que de nosotros", escribió.

Marchesini también hizo referencia al conflicto que, según sus palabras, continúa después de varios años: "El resentimiento es algo que se puede trabajar y sanar, incluso con la ayuda de especialistas. Ojalá algún día puedas hacerlo y encontrar algo propio de que hablar, sin necesitar exponernos para sentirte relevante".

El actual novio de Da Corte elevó todavía más el tono de su publicación al asegurar que podría revelar información privada sobre Abraham: "Yo también podría hablar. Podría contar muchas cosas y quizás ese castillo que construiste se caería en tres segundos", disparó. Sin embargo, remarcó cuál es su postura frente a la exposición mediática: "Yo elijo la privacidad, el respeto y, sobre todo, mi paz mental".

Finalmente, Marchesini sostuvo: "No necesito destruir a nadie para defender quién soy ni para demostrar mi verdad. Mi vida con Marce nos pertenece a nosotros". El mensaje terminó con una frase que sintetizó su postura frente a la situación: "Mientras otros necesitan hablar de ella, nosotros preferimos vivirla. Cuatro años y no sanar".