Sol Abraham habló de la sexualidad ex pareja y la mataron en las redes sociales: "todo esto lo hace por maldad"

Sol Gómez Abraham , ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada , estuvo como invitada en PH, Podemos Hablar y sorprendió al referirse a uno de los momentos más importantes de su vida personal: su separación de Marcelo Da Corte, con quien estuvo casada durante ocho años y tuvo a su hija Delfina, de 9 años.

Durante la charla con Andy Kusnetzoff, la exparticipante del reality explicó que la ruptura no estuvo vinculada a una infidelidad. Según relató, comenzó a percibir determinadas situaciones dentro de la pareja y decidió preguntarle directamente a su entonces marido si estaba atravesando un proceso relacionado con su sexualidad: “Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo. Él como que se sentía… como que lo animé a serlo” , contó Sol durante la entrevista.

La mediática aseguró que, con el tiempo, pudo entender la separación como una decisión positiva para ambos y destacó que la relación también dejó como fruto a su hija. “ Fue como un alivio, creo que fue lo mejor para los dos. Los dos fuimos felices con esa decisión . Yo me alegro por él y por mí, porque no me gusta perder el tiempo. Si bien no fue una pérdida de tiempo, fuimos re felices y tuvimos una hija”, explicó.

Cómo le contaron la separación a su hija con su ex pareja

Uno de los aspectos que Sol abordó con mayor cuidado fue la manera en que ella y su expareja hablaron con Delfina sobre la nueva situación familiar. Según relató, buscó información y asesoramiento profesional antes de conversar con la niña: “Soy muy obse con el cuidado de Delfi y me empapé de mucha información, hablé con psicólogos”, relató.

De acuerdo con lo que contó, los profesionales les aconsejaron avanzar progresivamente. Primero explicarle a la niña que sus padres estaban separados y que vivían en casas diferentes; luego contarle que su papá tenía una pareja y, finalmente, aclararle que esa pareja era un hombre.

La reflexión de la ganadora de Gran Hermano sobre su matrimonio

Abraham también recordó cómo se encontraba emocionalmente durante los últimos años de su matrimonio. Al ser consultada sobre si estaba mal antes de la separación, respondió: “No. ¿Estaba bien? No, estaba en modo avión, en automático”.

La ganadora de Gran Hermano también planteó que los vínculos pueden cambiar con el paso del tiempo y que, en su caso, el amor de pareja había dado lugar principalmente a un vínculo familiar. Además, reconoció que para ella fue distinto descubrir que su exmarido se había enamorado de un hombre y no de una mujer. “Para mí, para mi ego fue mejor”, admitió: “Si estás con una mujer me destruís, por mi ego me rompés”, habría expresado en aquel momento.

El fuerte carpetazo que recibió en redes sociales

Luego de la emisión del programa, sus declaraciones volvieron a quedar bajo la lupa en redes sociales. En particular, usuarios recuperaron un posteo realizado en febrero por Lautaro Marchesini, marido de su ex, después de que Sol contara una versión diferente de la historia al ingresar a la casa de Gran Hermano: “Esta mujer psiquiátrica que ingresó a Gran Hermano no tiene nada que ver conmigo. Si realmente los medios quieren saber la verdad de las cosas no tengo problema en hablar”, había expresado Marcsini en aquel momento.

Marchesini también apuntó directamente contra la mediática: “Es mala persona. Y todo esto lo hace por maldad”, aseguró, y agregó: “Que se ocupe de su hija que lo necesita. Ella y la familia todavía comen de nosotros. Deberían respetarnos”.

A esto se sumó la viralización de un antiguo episodio de El Casting, un podcast que Sol Gómez Abraham tenía publicado en Spotify y YouTube. En ese contenido, la mediática relataba de manera novelada cómo había realizado a su exmarido un cuestionario llamado “¿Cómo saber si mi marido es gay?”.

En las últimas horas, el episodio fue eliminado de ambas plataformas. Una usuaria de X identificada como “LeMonster” compartió capturas y aseguró: “El Episodio 1 del Podcast de Sol Abraham (ex-Participante de Gran Hermano) fue eliminado tanto en Spotify como en YouTube después de que apareció en el programa de PH con Andy Kusnetzoff pero ahí se los deje publicado y en 1080p para que lo puedan escuchar completo”.

De esta manera, las declaraciones de Sol en PH, Podemos Hablar no solo volvieron a poner el foco sobre su historia familiar, sino que también provocaron que antiguas publicaciones y contenidos vinculados con su separación volvieran a circular en las redes sociales.