La reacción de Yipio tras perder la final de Gran Hermano

Sol Abraham se coronó con el título mayor de la edición Generación Dorada de Gran Hermano . La tucumana se impuso ante Yipio Pintos quien quedó en segundo lugar y su reacción se volvió viral minutos después de conocida la decisión del público.

Pasadas las 23.30 y con un récord histórico de votos - más de 30 millones - Santiago del Moro anunció que Sol era la gran ganadora de la competencia a más de 200 días de aislamiento. La reacción de la participante no tardó en viralizarse en las redes sociales. Ni bien el conductor reveló el nombre de la campeona, Yipio se mostró triste y abatida por la decisión del público y tuvo un frio saludo a Abraham.

Fuera de la casa, la uruguaya dijo estar "muy orgullosa y muy agradecida" y remarcó que su premio no fue salir primera sino que "va por otro lado". "Me llevo a toda esta gente que conocí en esta casa y que me hicieron la estadía mucho más amena", acotó.

"Yo ya gané. Aunque la ganadora es Sol y la felicito, me voy super feliz y agradecida de esta casa. Me llevo absolutamente todo lo bueno", concluyó la standupera.

El enojo en las redes tras el triunfo de Sol

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la decisión del público y tildaron la edición Dorada de GH como un "fraude". Entre los comentarios destacaron que Yipio "fue la gran ganadora de la gente", "Gana una expulsada, que fue a la casa de los famosos de intercambio con Fabio, que casualmente el también ganó. Coincidencia? Obviamente NO. Gran Armado", "Gano la soberbia y la maldad. Nunca más gran armado".

Otro de los comentarios que llamó la atención fue cuando un usuario recordó que Sol fue expulsada por Gran Hermano en medio de la competencia. "No era que no podía ganar una jugadora que fue expulsada", se preguntó una usuaria en Instagram. Este dato no pasó desapercibido ya que, según el reglamento, un participante expulsado no puede ganar. Sin embargo, su regreso se dio en el marco de un "Golden Ticket" que le brindó el mismo Gran Hermano que la expulsó por lo tanto es válido.