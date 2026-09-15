Qué premios se llevan la ganadora y el segundo puesto de Gran Hermano.

Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada para compartir una cena con las tres finalistas de la presente edición del reality: Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Solange Abraham .

Durante la última cena en la casa, las finalistas conocieron qué se llevará cada una al finalizar Generación Dorada . Las tres competidoras brindaron mientras les revelaron los premios acumulados por el desempeño en la competencia y el uso de beneficios financieros.

Santiago del Moro les contó el cronograma de la gran final, cómo serán sus últimos días, confirmando la participación de familiares y seres queridos en los últimos días del programa. El miércoles se realizará la gran final, con el público definiendo a la ganadora. El jueves se emitirá el último programa del ciclo, con una entrega de premios especial y un debate de despedida.

La ganadora de Gran Hermano: Generación Dorada se llevará 70 millones de pesos, a los que se sumará el rendimiento de la billetera virtual sponsor del programa, y una casa de Viviendas Roca. Quien ocupe el segundo puesto recibirá 20 millones de pesos y también una casa de Viviendas Roca.

Charlotte Caniggia quedó en tercer lugar

Charlotte Caniggia quedó eliminada este lunes de Gran Hermano: Generación Dorada y se quedó con el tercer puesto del reality. La mediática fue la menos votada por el público en el versus final que la enfrentó a Solange "Sol" Abraham y Yisela "Yipio" Pintos, y tuvo que dejar la casa de Telefe a pocos días de la definición más importante de la temporada. La gran final del ciclo conducido por Santiago del Moro se realizará este miércoles 16 de septiembre.

La gala arrancó con las tres últimas participantes en placa. La primera en bajarse fue Yipio, quien celebró efusivamente con su clásico festejo del "angelito" al conocer que el público la salvaba. Yipio lleva semanas siendo una de las jugadoras con mayor respaldo de distintos fandoms y llegó a la final como una de las favoritas. De esta manera, el último versus quedó entre Charlotte y Sol, en una definición que lejos estuvo de ser tranquila.

Antes de conocerse el resultado, el clima dentro de la casa ya estaba cargado. Sol le preguntó a Charlotte directamente: "¿Vos querías un versus?", en un enfrentamiento que resumió la tensión que habían acumulado en las últimas horas. La reacción de Sol generó rechazo en Caniggia, que no esperaba esa actitud en un momento tan decisivo. Los fanáticos decidieron que Caniggia no continuara en carrera y su sueño de llegar a la última gala quedó trunco.

Con la eliminación de Charlotte, quedó definido el duelo final: Yipio vs. Sol, dos jugadoras con perfiles muy distintos que protagonizaron el reality desde ángulos opuestos. Yipio, la uruguaya que se convirtió en una de las figuras más queridas del programa, y Sol Abraham, participante de trayectoria que ya había pasado por Gran Hermano en 2011 y que en esta edición llegó hasta la última noche.