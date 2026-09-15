Yanina Latorre liquidó a Cinthia Fernández por su defensa sobre la deuda de expensas: "ahí no le molestaba...".

Luego de que Pampito , el conductor de Puro Show, hiciera públicas las capturas de WhatsApp que le envió Cinthia Fernández sobre la filtración de su deuda en expensas en el barrio privado en el que vive, Yanina Latorre decidió meterse en la polémica y dejar su opinión al respecto. Y como era de esperarse, liquidó a la expanelista.

Lejos de esquivar el tema, la bailarina se comunicó con Pampito para explicarle que la situación se debió a un "cuelgue" organizativo de gastos con su pareja, Roberto Castillo, y apuntó duramente contra la prensa y sus vecinos por considerarlo una "violación a la intimidad" y algo "estigmatizante". Sin embargo, Yanina Latorre saltó de inmediato en X para marcar lo que considera una clara contradicción en su discurso.

"Pampa mira, te explico lo que pasó. Dividimos los gastos familiares y Roberto viajó a dos provincias por causas y se colgó en pagar. Fue un cuelgue y se pagó, punto", argumentó Cinthia Fernández en los chats con Pampito , minimizando el episodio y tildando de "patético" el señalamiento mediático. "Todo el mundo en Argentina tiene deudas. Es súper estigmatizante y triste que eso sea una noticia... Habla más de las personas que hacen de eso una noticia. Tendría que salir la Argentina entera", le recriminó a la prensa.

Ante la difusión de las capturas, Yanina Latorre no dejó pasar la queja de Fernández sobre la exposición de su economía y reaccionó con una ácida réplica en redes sociales, recordando el pasado de su excompañera como panelista. "Lo mismo que hacía ella en LAM... ahí no le molestaba hablar de las expensas de los otros, ni de Gisela Dulko, ni nada...", disparó sin filtro Latorre en X, remarcando que en el ciclo conducido por Ángel de Brito, la propia Cinthia abordaba informes e intimidades sobre los números y deudas de varios famosos.

Para cerrar su duro descargo, Yanina Latorre expuso las contradicciones en los criterios de la mediática a la hora de juzgar la vida ajena. "...y no es estigmatizante según su criterio hablar de la economía de Icardi como hizo en el programa de Moria. La doble vara", sentenció categórica, encendiendo un nuevo cruce mediático que se suma a las numerosas polémicas entre la conductora y Cinthia Fernández.

Yanina Latorre contó que "la intimaron, pero no paga"

De acuerdo con lo relatado por Latorre, el conflicto estaría relacionado con el pago de las expensas del inmueble. La conductora aseguró que los vecinos del barrio estarían molestos por la situación y mostró al aire documentación relacionada con la presunta deuda: “En el barrio están muy enojados”, comenzó diciendo Yanina, antes de exhibir el documento en cuestión. Según esa información, la unidad correspondiente a Cinthia Fernández acumularía una deuda de $3.752.720,94 en concepto de expensas.

La situación administrativa del inmueble, ubicado en un barrio cerrado de Escobar, se habría complicado durante las últimas semanas debido a la falta de respuesta ante los reclamos de la administración. Latorre explicó que desde el barrio ya habrían realizado distintos intentos para que la deuda fuera abonada: "La intimaron y le pidieron, pero no hay respuesta. Todavía no la judicializaron", señaló durante el programa.

Además, la periodista aseguró que los vecinos estarían reclamando una solución para regularizar la situación. Según sus dichos, quienes viven en el barrio “piden por favor que Cinthia abone” el monto pendiente con la administración. Por el momento, la información fue presentada en televisión a partir de la documentación exhibida por Yanina Latorre y de los datos que, según indicó, recibió sobre la situación.